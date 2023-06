Kiwanis Roeselare schenkt 35.000 euro aan sociale projecten

Onlangs vond in feestzaal Orchidee in Roeselare de jaarlijkse uitreiking van serviceclub Kiwanis Roeselare 1 plaats. Onder voorzitter Piet Delrue kon een ferm bedrag van 35.000 euro geschonken worden aan enkele sociale projecten. De inkomsten werden verworven uit de traditionele Good Luck-actie, de kunstveiling ter gelegenheid van het 55-jarige jubileum en de Kiwanis Comedy Night met Hans Cools. Heel wat sociale projecten kregen daarmee een duwtje in de rug. Dat waren MSKA Roeselare, basisschool De Sprankel, de Spanjeschool, BSO Ter Sterre, de Sociale Kruidenier, t’Hope/Jakedoe, VOC Opstap en de pediatrie in AZ Delta. Ook steken leden van Kiwanis Roeselare zelf de handen uit de mouwen. “Wij bezorgen kinderen een blij gevoel door begin december als Sint en Piet bij gezinnen thuis langs te gaan. Ook maakte Kiwanis het mogelijk dat liefst 12 kinderen op omnisportkamp konden gaan in De Panne”, klinkt het bij de vereniging. “Kiwanis Roeselare wil iedereen die bijdraagt aan de sociale werking bedanken, op welke wijze ook (materieel, financieel, psychologisch, logistiek, …). We doen het voor de glimlach op het gezicht van die vele kansarme kinderen voor wie we graag kansen willen scheppen.” (MC/foto SB)