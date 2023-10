Kiwanis Hinterland steunt de MUG-Heli

Onlangs was dokter Müller, arts en departementshoofd bij de dienst intensieve zorgen van AZ Sint-Jan in Brugge, te gast bij Kiwanis Hinterland. Ze kregen een mooie uitleg over de werking van de mughelikopter. Kiwanis Hinterland steunde dit project met een cheque van 1.500 euro. Op de foto zien we v.l.n.r.: Inge Claeys, Ilse Vyvey, Nathalie Germonpre, Mirella Faraci, Kathy Spruytte, dokter Müller, Karien Demunck, Renate Horrie, Peggy Crevits, Ann Vanderdeken, Mieke Boone en Caroline Brackx. Ingrid Rotsaert, Linda Vanhercke en Katrien Lievens ontbreken op de foto. (foto RVL)