Kiwanis Diksmuide IJzer schenkt wasproducten aan vzw ‘t Schoederkloptje uit Zarren

Door Kiwanis Diksmuide IJzer werden twee paletten wasproducten overhandigd aan enkele medewerkers van vzw ’t Schoederkloptje uit Zarren.

’t Schoederkloptje is een welzijnsschakel én een erkende vereniging die gezinnen die het moeilijke hebben en meestal ook met een kwetsbare achtergrond, een duwtje in de rug geven. Door het organiseren van verschillende activiteiten, zoals een wekelijkse koffieklets, een maandelijks kookactiviteit, gespreks- en themavonden, een maandelijkse hobbynamiddag, uitstappen, de weggeefwinkel, een jaarlijkse reis en zoveel meer, brengen ze mensen samen.

’t Schoederkoptje is gelegen in de Molenstraat 10 in Zarren en is van dinsdag tot vrijdag toegankelijk tussen 9 uur en 12 uur. Telefonisch te bereiken op 0468 12 47 76. (RVL)