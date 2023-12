Kiwanis Diksmuide IJzer en Pelicano Kinderarmoedestichting slaan handen in elkaar tijdens het allereerste VIP Sinterklaasfeest

Op zaterdag 2 december werd het allereerste VIP Sinterklaasfeest georganiseerd voor kinderen uit bijzondere gezinnen in de regio Diksmuide.

“Op deze speciale dag vermijden we bewust het stempel ‘kansarm’ en benadrukken we het als een VIP-feest, waarvoor deze gezinnen met zorg zijn uitgenodigd”, zegt Bart Cool, voorzitter van Kiwanis Diksmuide. “Als serviceclub uit Diksmuide zetten wij ons in om fondsen te werven en zo financiële steun te bieden aan kinderen en projecten voor kinderen. Onze inspanningen resulteren voornamelijk uit de steun van onze vele sponsors, die jaarlijks ons Valentijnsgala in Saint-Germain ondersteunen. Vorig jaar konden we dankzij deze steun meer dan 50.000 euro toewijzen aan zorgvuldig geselecteerde sociale projecten waar kinderen centraal staan.”

“De afgelopen jaren hebben we ook een vruchtbare samenwerking opgebouwd met Pelicano, een stichting die zich inzet in de strijd tegen kinderarmoede en zo eveneens veel kansarme kinderen in onze regio ondersteunt. Deze samenwerking helpt ons om de juiste kinderen te bereiken en te helpen bij het aanvullen van lege brooddozen. In deze tijd is dat geen vanzelfsprekendheid en ook voor scholen vormt dit een uitdaging”, gaat hij verder.

“Het doel van dit VIP Sinterklaasfeest is om een glimlach op de gezichten van deze kinderen te toveren en hen een onvergetelijke namiddag te bezorgen. Naast cadeautjes ontvangen de kinderen ook een verrassingsdoos met snoep, chocolade en een gezonde snack, uit handen van de Sint.”

Kiwanis Diksmuide Yzer en Pelicano hebben zorgpartners in Diksmuide benaderd, waardoor de uitnodigingen de juiste gezinnen hebben bereikt. In totaal hebben 170 kinderen en 136 ouders zich ingeschreven, afkomstig van 8 verschillende scholen en organisaties. (RVL)