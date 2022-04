Kiwanis ‘De Vier Winden’ verbindt Jabbeekse ondernemers

Jabbeke heeft er met Kiwanis Jabbeke de Vier Winden een nieuwe serviceclub bij. Vorig weekend hield de club een startbijeenkomst, maar onder impuls van stichter-voorzitter Marc Vandermeersch wil de Kiwanis-afdeling groeien tot de organisatie voor ondernemers en tegelijkertijd sociale doelen ondersteunen.

Kiwanis Jabbeke de Vier Winden heeft door de coronaperikelen een wat haperende start gekend. Het was de bedoeling om in 2020 op te starten, maar pas zaterdag werd een eerste fundraisingactiviteit georganiseerd in de gebouwen van Ital Mobiel Classics in Jabbeke. In samenwerking met De Kaasconnaisseur werden ‘kaas met een verhaal’ en ‘lekkere wijnen’ samengesmolten tot een perfect geheel. “Nu de beperkingen grotendeels achter de rug zijn gaan we met volle moed aan de slag en willen we doen waarvoor we opgericht zijn”, zegt een opgeluchte voorzitter Marc Vandermeersch.

Twaalf leden

Naast de stichtend-voorzitter zijn in de club momenteel nog elf andere leden actief, onder wie heel wat leden met een pak Kiwaniservaring op nationaal en internationaal vlak. Chris Decorte, Filip Delanote, Johan Henderix en Christian De Maesschalck zijn allen Past Governors van het District Belgium-Luxembourg. Bovendien was Chris Decorte in 2019 ook al eens Europees President en is Filip Delanote op wereldvlak verkozen tot Kiwanis Children’s Fund President-elect. Peter Binquet en Steven Verhaeghe staan in voor de fundraising. Johan Henderix is directeur van de sociale commissie. De ploeg wordt bijgestaan door de andere leden Jan Deloof, Ernest Dhondt, Antoon Luca, Xavier Morel, Eric Vienne en Daoud Younes.

Sociale doelen in eigen regio steunen

“Ons doel is om in de streek van Jabbeke met allerhande fundraisingorganisaties en evenementen de nodige fondsen te verzamelen om zoveel mogelijk sociale doelen in de eigen regio te ondersteunen, met een speciale focus op kansarme kinderen van de plaatselijke scholengemeenschap, waar andere sociale vangnetten vaak nog veel tekortschieten.”

De naam Kiwanis Jabbeke de Vier Winden is in de eerste plaats uiteraard een verwijzing naar de geografische plaats die gekozen werd als uitvalbasis, met een knipoog naar de naam van het plaatselijke voormalige woonhuis en atelier van kunstenaar Constant Permeke, de Vier Winden.