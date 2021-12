Kiwanis Brugge deelde opnieuw kerstmaaltijden uit

Naar jaarlijkse gewoonte deelde Kiwanis Brugge 1 ook dit jaar gratis kerstmaaltijden uit aan minderbedeelden. In totaal brachten ze maar liefst 900 maaltijden rond. En dat toverde bij heel wat gezinnen een glimlach op het gezicht.

Kiwanis Brugge 1 gaat elk jaar op zoek naar minderbedeelden in Brugge. Die werden ook nu zorgvuldig uitgekozen en kregen op 24 december gratis een lekkere kerstmaaltijd – in samenwerking met Fribona uit Oostkamp – aangeboden.

Op het menu stonden IJslandse scharolletjes in witte saus als voorgerecht. Het hoofdgerecht was parelhoenfilet in peperroomsaus met aardappelgratin. Alle gelukkigen kregen een brief met instructies voor het bereiden mee.

Kiwanis Brugge 1 zorgde op die manier voor een gezellige kerstavond bij heel wat Brugse gezinnen. (Tim Lescrauwaet)