Kirby start met hondentrimsalon in caravan: “Alles is hier aanwezig”

Kirby D’Hooge (33)opende onlangs hondentrimsalon Coco langs de Gentsestraat in Moorslede. Haar zaak bracht ze onder in een oude caravan die inmiddels omgebouwd is tot een paradijs voor elke hond. “Ik reis zelf graag, de caravan past dan ook binnen dit concept.”

Wie bij Kirby D’Hooge en haar man Laurens over de vloer komt, wordt onmiddellijk begroet door twee enthousiaste Australische herders. “Laurens kocht zonder mijn weten Nestor. Onder het motto ‘poets wederom poets’ kocht ik een tweede hond: Gaston”, aldus Kirby. Zij is een groot hondenliefhebber. “Toen Laurens startte bij de brandweer zocht ik ook naar iets extra’s naast mijn werk bij Accent.” Kirby besloot een opleiding als hondentrimmer te volgen. Die opleidingen zijn echter heel populair. “Het eerste jaar waren alle plaatsjes al ingenomen. Samen met Laurens en enkele vrienden zaten we het daaropvolgende jaar allemaal aan een computer om zeker te zijn dat ik een plaatsje zou bemachtigen.”

Iets gekocht

Kirby volgde aan Syntra West een opleiding van 2,5 jaar. Sinds januari is ze afgestudeerd. “Ondertussen was Laurens al enkele maanden volop bezig met het verbouwen van een caravan. Die konden we kopen dankzij een goede vriendin.”Kirby volgde bij die vriendin haar stage. Aanvankelijk speelde de Moorsleedse met het idee om in hun tuin langs de Gentsestraat een constructie te bouwen voor het trimsalon. “Plots kreeg ik telefoon van mijn vriendin: “Je hebt iets gekocht”.De oude, aangekochte caravan deed in het verleden al dienst als hondentrimsalon. Maar er waren toch nog serieuze werken aan. Van een badje voor de honden tot airco. De voorbije maanden zette Laurens alles op punt.”

Ruim genoeg

Hondentrimsalon Coco opende onlangs de deuren. Kirby verzorgt zowel grote als kleine honden. “Klanten kijken verbaasd op bij het binnenkomen van onze tuin. Ze verwachten niet dat mijn zaak ondergebracht is in een caravan. Eenmaal binnen, merk je dat alles aanwezig is om de honden te verzorgen. De caravan is knus en gezellig en ruim genoeg voor mijn hondentrimsalon. Ik reis zelf graag. De caravan past dan ook binnen het concept.”Hondentrimsalon Coco is open op dinsdag en donderdagmiddag van 13 tot 21 uur, op zaterdag van 7.30 tot 15 uur en op zondagvoormiddag van 7.30 tot 12 uur. Meer informatie kan je verkrijgen via de facebook- en instagrampagina van Coco.