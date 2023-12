“Kippenvel”: motorclub verlicht oorlogsbegraafplaatsen met recordaantal kerstlichtjes

Vanuit alle hoeken van het land trokken vrijwilligers van een motorclub naar Ieper om de grafzerken op verschillende oorlogsbegraafplaatsen dagenlang te verlichten met duizenden kerstlichtjes.

Na de 2.200 lichtjes op de oorlogsbegraafplaats in het Zonnebeekse Polygoonbos vorig jaar wou de motorclub Locks & Bikes in deze kerstperiode verschillende begraafplaatsen verlichten in Ieper. De wind kon dit keer geen enkel lichtje doven.

Tranen

“We kozen voor elektrische kaarsjes, die onder meer werden ingezameld via acties”, zegt clubsecretaris Natalie Van Oost uit Gent. “Antwerpen, Torhout… onze leden kwamen van overal naar de Westhoek om de kaarsjes aan de grafzerkjes te plaatsen. Het was magnifiek in het donker, een emotioneel kippenvelmoment. Mijn moeder, die geen motor heeft en geen lid is van de club, ging mee uit respect voor de gevallen soldaten. Bij haar stonden de tranen in de ogen.”

3.100 lichtjes

De vrijwilligers konden een recordaantal van 3.100 kerstlichtjes plaatsen op drie oorlogsbegraafplaatsen in Ieper. De motorclub koos voor Ramparts Cemetery op de vestingen bij de Rijselpoort en twee begraafplaatsen op het platteland: Railway Dugouts Burial Ground en Bedford House Cemetery tussen de Rijselseweg en Komenseweg.

Werelderfgoed

“We noemen onszelf een Law Enforcement Motorcycle Club”, aldus Van Oost. “Alle leden hebben een beroep in de veiligheid en het handhaven van de wet: politiemensen, militairen, brandweerlieden en cipiers, die de club opgestart hebben. We vinden het belangrijk dat de oorlogsslachtoffers blijvend herdacht worden. Vooral op kerstavond, want zij konden nooit meer naar huis voor kerst. Zij hebben jarenlang gevochten voor onze vrijheid en de samenleving waarin we nu leven. Deze begraafplaatsen werden dit jaar terecht werelderfgoed. De lichtjes blijven er nog enkele dagen branden vooraleer we ze weer komen wegnemen.” (TP)