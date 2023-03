Kipfestijn en Kooichallenge voor Kortemark tegen kanker

Zelfs een traditie die in 1997 startte, moest wijken voor de coronacrisis. Kortemark komt op tegen kanker is er nu weer helemaal klaar voor. De actie heeft ook een nieuwe meter en peter.

“Op 18 maart vindt ons 12de kipfestijn plaats in OC De Kouter, waar we opnieuw ruim 500 eters verwelkomen”, aldus bestuursleden Joke Pattyn en Jan Kimpe. Kaarten kosten 20 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar betalen 10 euro. “Het wordt natuurlijk ook uitkijken naar onze toogmarathon op 24 en 25 juni. De naam wordt echter omgedoopt tot Kooichallenge. We verkassen met de hele organisatie naar de Proosdijparking in de Nieuwstraat. Er verandert niet veel aan het concept, maar we hebben daar gewoon veel meer plaats. We kunnen nu al verklappen dat Dominique Persoone de actie op gang komt trappen en dat acteurskoppel Gilda De Bal en Vic Dewachter onze 28 kooizitters na 24 uur komen verlossen. Via verschillende kanalen zal het grote publiek binnenkort het volledige programma vernemen. Voor de actie hebben we ook steeds een meter en een peter”, vertelt Joke.

Eerbetoon

“Mijn mama is acht jaar geleden gestorven aan kanker, na een lange strijd tegen deze vreselijke ziekte”, aldus Heidi Rosseel, meter van de actie. “In 2017 kreeg ik dan zelf de diagnose lymfeklierkanker. Het is heel belangrijk dat deze actie een gezicht krijgt en hoe kan dat beter dan met mensen die deze ziekte van nabij hebben meegemaakt.” Jean Claude Ryckx is dan weer de peter van de actie. Hij verloor in september zijn echtgenote Marijke. “Ik herinner me nog goed de overstromingen in Kortemark op 5 juli 2005”, aldus Jean Claude. “Op die dag kreeg mijn vrouw de diagnose van kanker. Het waren voor ons dus twee rampen die dag. Ze heeft 17 jaar gestreden, maar een klein halfjaar geleden heeft ze die strijd verloren. Door het peterschap van deze actie te aanvaarden, kan ik haar op mijn manier een eerbetoon brengen omdat ik heel goed weet welke strijd ze gestreden heeft.” (JD)

Info: www.facebook.com/kortemarkkomtop.