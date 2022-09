Kiosk Wapenplein krijgt grondige opknapbeurt

De kiosk op het Wapenplein is toe aan een grondig onderhoud van alle schilder- en schrijnwerk. Zo wordt de volledige metalen structuur, alsook alle schrijnwerk opnieuw geschilderd. De werken starten na herfstvakantie en zullen ongeveer twee maanden duren.

“Onze historische muziekkiosk dateert van eind 19de eeuw. Tien jaar na de restauratie is een grondige opknapbeurt meer dan nodig. Zo zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven genieten van dit prachtig pareltje in een gezellig kader,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Stadseigendommen.

De kostprijs voor deze werken bedraagt 30.478,33 euro. De stad ontvangt voor deze werken een standaardpremie van 14.615,22 euro van Onroerend Erfgoed.

De werken starten na de herfstvakantie, mits goede weersomstandigheden. De kiosk is niet toegankelijk tijdens de werken.