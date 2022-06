Kiosk Kortrijk steekt in groen kleurtje

Om de maand is er iets te zien/horen in Kiosk Kortrijk op de Grote Markt. Dit keer wordt LOOF in de kijker gezet, de voormalige ziekenhuissite AZ Groeninge die een plek wordt waar Kortrijkzanen zullen kunnen ontspannen, wonen en werken. In de KIOSK ontdek je het LOOF van vroeger en van de toekomst in samenwerking met Urban Mapping.

De voormalige ziekenhuissite AZ Groeninge was een verlaten plek, maar met enorm veel potentieel. De site wordt in overleg met de stad door Compagnie Het Zoute getransformeerd tot LOOF: een groene stadsoase om te ontspannen, wonen en werken.

Nu zijn er al enkele tijdelijke bezetters, zoals LOF expositieruimte en de showroom Het Koetshuis. Wie binnenkijkt in de Kiosk ontdekt het LOOF van gisteren en morgen.

De voormalige ziekenhuissite met vijver, Engelse Landschapstuin, kapel en koetshuis, is een gemeen goed in Kortrijk. Een plek die voor vele Kortrijkzanen herinneringen oproept. Die historische waarde wil Compagnie Het Zoute in ere houden en de site ook in de toekomst blijven openstellen voor de burgers. Die wisselwerking tussen verleden en toekomst kan je nu in de KIOSK ontdekken aan de hand van een multimediale installatie. van Urban Mapping.

Urban Mapping brengt verhalen tot leven in de stad. Door middel van projecties creëren ze unieke audiovisuele stadswandelingen. Medestichter Alexander Stragier heeft ruim 8 jaar ervaring met het ontwikkelen en ontwerpen van audiovisuele ervaringen en architecturale projecties.

Voor de KIOSK werden enkele historische beelden geselecteerd die Alexander door middel van 3D technologie en projectie onder handen nam. Aan de hand van licht legt hij een link tussen de geschiedenis en de toekomstplannen voor de site. Dit is nog te zien tot en met 11 juli.

(PVH)