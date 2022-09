Kinepraktrijk organiseert eigen versie van de ‘Container Cup’

Kinepraktrijk Kinenco uit Sint-Eloois-Winkel organiseert aanstaande zaterdag 10 september de eerste editie van de KinencoCup. In de kinepraktijk kunnen deelnemers aan het evenement zich wagen aan een variant van de Container Cup, het bekende televisieprogramma. De opbrengst gaat naar de MS-Liga.

Sporters kennen ongetwijfeld het programma de Container Cup, waarbij deelnemers zich met elkaar meten tijdens verschillende sportproeven. “Met de kinesitherapiepraktijk organiseren we aanstaande zaterdag een eigen versie van de cup”, aldus Lieven Devriendt van de praktijk langs de Oudstrijderslaan in Sint-Eloois-Winkel. “Vanuit onze praktijk komen we in contact met mensen die minder mobiel zijn, mensen met spierziektes, mensen met rugklachten… Voor iedereen is het belangrijk om binnen zijn of haar mogelijkheden iets van beweging te doen.” De KinencoCup staat open voor jong en oud, sportievelingen of minder sportievelingen. Voor 10 euro leggen deelnemers een fitnessparcours af. Zo staan lopen of wandelen, fietsen en roeien op het menu, maar ook twee krachtproeven en twee coördinatieproeven maken deel uit van het parcours. “Het volledige parcours afleggen duurt een klein uurtje. Inmiddels zijn er al een 35-tal mensen ingeschreven.”

MS-Liga

Wie zaterdag wil deelnemen aan het initiatief, kan zich nog inschrijven in de praktijk of via www.kine-kinenco.be. “Iedere deelnemer krijgt een attentie en er is een verrassing voor de winnaars per categorie.” De opbrengst van het evenement gaat naar de MS-Liga. “In de praktijk komen verschillende mensen langs die MS hebben. Ook bij een familielid van mezelf werd MS vastgesteld.” (BF)