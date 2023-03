Kindjes met een motorische beperking zoeven in op maat gemaakte autootjes over verkeerspark van Plopsaland

In het Buurtpolitie Verkeerspark in Plopsland De Panne kwamen woensdagvoormiddag 12 kindjes met een motorische beperking samen, onder hen ook kleuter Pia. Ze konden er rondrijden in elektrische autootjes, helemaal op maat gemaakt door studenten van Vives Hogeschool in het kader van het project ‘Go Baby Go’.

Sinds oktober 2017 ontvingen 48 kindjes met een motorische beperking een elektrisch autootje, volledig op hun maat gemaakt dankzij het project ‘Go Baby Go Belgium by Hogeschool VIVES’. De autootjes werden na een screening door studenten en docenten van de bacheloropleidingen ergotherapie, logopedie en zorgtechnologie van Hogeschool VIVES op maat gemaakt. Zij observeerden de kindjes uitvoerig en overlegden met de ouders om ieder autootje tegemoet te laten komen aan de persoonlijke noden van elk kind. Zo werd bijvoorbeeld een gaspedaal vervangen door een grote drukknop of werd een extra frame en vijfpuntsgordel voorzien.

Pia

Eén van de kindjes die een autootje in ontvangst mochten nemen, is Pia. Zij lijdt aan de zeldzame spierziekte SMA en werd beroemd in Vlaanderen door de inzamelacties om haar dure medicatie te sponsoren. Pia keerde samen met 11 andere kindjes die in de afgelopen twee jaar een autootje ontvingen terug naar het Buurtpolitie Verkeerspark van Plopsaland.

“Ze is natuurlijk niet in staat om kracht uit te oefenen met haar voetje, bijgevolg kan ze niet op een gaspedaal drukken. Dus hebben ze eigenlijk een soort knop gemaakt op het stuur die heel gevoelig is voor aanraking, waardoor ze zelf met haar handje gas kan geven en zo kan voortbewegen. Het is fantastisch dat ze zoiets hebben kunnen maken”, zegt Ellen De Meyer, de mama van Pia.

Evalueren

“De bedoeling van deze dag is dat de ouders samen met de docenten en studenten van de opleidingen logopedie en ergotherapie van Hogeschool VIVES campus Brugge kunnen evalueren hoe het gebruik van het autootje de levenskwaliteit van de kindjes heeft kunnen verbeteren”, zegt docent Hilde Roeyers, coördinator van het project.

Ook de papa van de zesjarige Lander uit het Waasland in Oost-Vlaanderen werd gevraagd naar zijn bevindingen. “Hij vindt het heel leuk. Het was wel even leren om de knop in te drukken, maar hij had het eigenlijk snel door. Als we gaan wandelen is het voor hem aangenamer om in zijn elektrisch autootje te zitten, dan in een buggy. De enige beperking aan de wagen is momenteel nog dat de batterijen al na een half uurtje leeg zijn.”

Op maat

De autootjes zijn volledig op maat van de beperking van de kindjes gebouwd door studenten en docenten van de bacheloropleiding zorgtechnologie van VIVES-campus Kortrijk. “Er zijn eigenlijk drie bacheloropleidingen die bij het project betrokken zijn. Zo doen studenten zorgtechnologie de technische aanpassingen aan de wagen. Daarnaast hebben we studenten van de opleidingen logopedie en ergotherapie die helpen bij de screening, kindjes helpen opvolgen, trainingen geven en vervolgens samen met ons kijken welke vooruitgang de kinderen maken”, zegt docent Hilde Roeyers.

De kindjes mochten woensdag nog eens hun rijkunsten tonen op het parcours van het Verkeerspark. Op die manier kunnen de kindjes elkaar terugzien en samen rondrijden in hun autootje. “We zijn heel trots dat we dit mooie project van VIVES voor het tweede jaar op rij mogen ondersteunen, samen met onze partner Van Mossel Vereenooghe, en dat we alle kindjes samen met hun ouders opnieuw een magische dag kunnen bezorgen”, aldus parkmanager Wim Wauters.

Dankzij de steun van onder andere Mercedes-Benz Belgium Luxembourg, CERA, Fifty-One Knokke, Inner Wheel en vele anderen kunnen de autootjes gratis ter beschikking gesteld worden. (Daron Mertens)