Kindjes met een beperking testen stralend hun gloednieuwe elektrische Mercedes uit in Verkeerspark Plopsaland De Panne

Woensdagnamiddag beleefden 10 kindjes met een beperking een spannend avontuur in het Buurtpolitie Verkeerspark van Plopsaland De Panne. Dankzij het project ‘Go Baby Go by VIVES Belgium’ mochten ze een op maat gemaakte elektrische mini-Mercedes uittesten in het verkeerspark.

Go Baby Go is een initiatief van de Amerikaanse professor Cole Galloway (University of Delaware) dat werd opgepikt in 26 landen. Het doel van dit project is om kindjes tussen 1,5 en 5 jaar die beperkt zijn in hun mobiliteit met een elektrisch autootje op maat een vorm van mobiele vrijheid te geven, wat ook een positieve impact heeft op hun sociale activiteiten.

Manu Hoedemakers en Sanne Conen uit het Limburgse Kinrooi krijgen zo’n glimmende mini-Mercedes voor hun zoontje Lias (3,5 jaar): “Een tante had nadat ze het verhaal van baby Pia hoorde, een mailtje gestuurd naar Go Baby Go. We werden door VIVES uitgenodigd in Kortrijk, waar de beperking van Lias werd besproken. Er werd van alles en nog wat uitgetest en gemeten om zijn autootje op maat te maken, maar vandaag heeft hij net iets meer aandacht voor Bumba!”

Maxime Huyghe en Charlotte Blomme uit Langemark zagen het initiatief op Facebook. Maxime volgt zelf een opleiding ergotherapie en ze schreven hun zoontje Cyriel (2,5 jaar) in voor dit project. Apetrots glundert de kleine Cyriel nu in zijn gloednieuwe Mercedes, nog een beetje overdonderd en onwennig in die drukke omgeving, maar met mama en papa in de buurt waagt hij zich aan zijn eerste ritje.

Eindwerk

Voor de studenten van de bacheloropleiding logopedie, ergotherapie en zorgtechnologie maakt dit project deel uit van hun eindwerk. Logopediestudente Stacey Degryse (21): “Bij de screening observeren we de kindjes in nauw overleg met de ouders, we bekijken of alles communicatief ok is en uitdagend genoeg, en op welke manier het kindje de omgeving ontdekt. Kato Coussement (21) volgt de opleiding ergotherapie: “We bestuderen op welke manier een kindje in de auto zit en zien dan dat er soms aanpassingen nodig zijn, zoals een neksteuntje, een gordel, een verhoging….” Studente zorgtechnologie Emma Dyserinck (21) vult aan: “Dan moeten we soms kabels opnieuw aanleggen, en we installeren een rode drukknop op het stuur die handiger is dan een gaspedaal. Voor de ouders is er een afstandsbediening. Elk autootje krijgt een gepersonaliseerde nummerplaat met de naam van het kindje en elk kind mag de auto versieren met zijn favoriete figuren.” Na deze fantastische dag in Plopsaland mogen de autootjes mee naar huis, maar de VIVES-studenten blijven contact houden met de ouders en het kindje verder opvolgen.

De familie Bakeland van de gelijknamige garage uit Diksmuide leerde het project kennen via dochter Febe, die ergotherapie studeert aan de VIVES-hogeschool. “Wij hebben een hele auto gesponsord, ter waarde van 450 euro”, zeggen ze. “Dit is een lovenswaardig project waaraan we graag meehelpen. Als je die gelukkige gezichtjes ziet… Daar doen we het voor!”

“We zijn trots dat we zo’n mooi project van VIVES kunnen ondersteunen, samen met onze partner Mercedes Vereenooghe, en met de steun van heel wat sponsors”, besluit CEO Steve Van den Kerkhof.