Kindje heeft last van geïrriteerde ogen in kinderopvang: brandweer controleert drie uur lang gebouw maar vindt niks

De brandweer is woensdagmiddag drie uren lang bezig geweest met controles en interventies in kinderdagverblijf De Lettertuin in Koekelare. Dat gebeurde nadat een kindje last had van geïrriteerde ogen en het personeel een geur gewaar werd. “We namen geen risico’s. We hebben alles gecontroleerd en bijvoorbeeld alle toiletten doorgespoeld maar zelfs onze speciale IGS-meters konden niets vinden”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele.

Rond 11.30 uur merkte een personeelslid van kinderdagverblijf De Lettertuin in de Ringlaan in Koekelare op hoe een kindje dat sliep in een aparte slaapkamer last had van geïrriteerde ogen. Het kindje sliep er alleen, de andere kinderen sliepen in andere vertrekken. Ook het personeel merkte een vreemde geur op in die ruimte en verwittigde daarom de brandweer. Eerst kwam enkel de brandweerofficier en de politie ter plaatse om na te gaan of er iets gaande was. “Bij onze binnenkomst merkten ook wij een licht vreemde geur op”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele van post Nieuwpoort. “De meters die we al bijhadden duidden niet op gas of CO maar de geur was er wel. De ruimte waar het kindje sliep werd afgesloten maar we besloten ook om geen paniek te zaaien bij de andere, nog slapende kinderen. Wel wilden we ook geen risico’s nemen en lieten we extra meters aanrukken.”

Grondige controle

Vanuit andere posten binnen de zone kwamen speciale meters van het IGS-team ter plaatse, gespecialiseerd in interventies met gevaarlijke stoffen. “En vanuit Veurne lieten we een nog meer gesofisticeerde meter aanrukken”, vervolgt kapitein Vandenabeele. “Alle metingen waren negatief. We zijn dus zeker dat het om geen enkel gevaarlijk gas voor de volksgezondheid gaat, zoals CO of gas. Wel beslisten we om het ganse gebouw te controleren. We spoelden alle toiletten door, vulden alle putjes met water, controleerden alle kasten en deden een inspectie van alle schoonmaakproducten. Ook alle vuilnisbakken werden nagezien. Ruimte na ruimte hebben we grondig geventileerd en daarna de ramen terug gesloten om te zien of de geur verdwenen was. Dat bleek het geval. De kinderopvang mag openblijven maar we gaven het personeel de raad alles te blijven ventileren en bij de minste twijfel de brandweer terug te bellen.” Na een interventie van drie uren keerde de brandweer terug. (JH)