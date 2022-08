Kindje geboren in Oekraïens vluchtelingengezin in Heule

Vijf maanden geleden was het voor het jonge echtpaar Micha en Anastasiia nog peis en vree in hun thuisland Oekraïne. En ze waren in blijde verwachting van hun tweede kindje dat in juli geboren moest worden. Nooit gedacht dat dit in het verre, kleine België zou gebeuren. Drie weken geleden was het zo ver en werd in Kortrijk de kleine Mark geboren. Het gezin woont nu in Heule. “Wat zijn wij gelukkig en dankbaar voor de steun die wij van iedereen krijgen”, zegt mama Anastasiia.

Mykhailo (Micha) Korostelov (24) en zijn echtgenote Anastasiia (30) werkten beiden als vliegtuigsteward. Ze woonden in Ivankiv in de regio Borispol niet ver van de internationale luchthaven van Kiev op een halfuurtje rijden van de hoofdstad. Op 3 maart – een goede week al na de Russische invasie – zijn ze hun land ontvlucht, samen met hun bijna tweejarige dochtertje Nikol en Anastasiia’s mama Valentina. Wegens zijn functie mocht ook Micha het land verlaten. Ze overnachtten één keer in Polen bij kennissen en vervolgens in Duitsland in Potsdam bij Berlijn. Ze wilden naar België, omdat Micha’s vader met een Azerbeidzjaans-Belgische vrouw hertrouwd is en in Kortrijk woont.

Huis jaar ter beschikking

“Wij moesten wel eerst naar Brussel om ons te registreren”, vertelt Anastasiia. “Daar werden wij naar Mons (Bergen) gestuurd. Wij trekken ons beiden uit de slag in het Engels, maar niet in het Frans en in Mons spraken ze geen Engels. Wij hebben dan gevraagd om naar Vlaanderen te kunnen gaan, omdat we wisten dat de meesten er Engels kennen. Op 10 maart zijn we hier aangekomen.”

Via het Kortrijkse OCMW, dat de vluchtelingen uit Oekraïne coördineert, kon het gezin eerst terecht in het vroegere Fatimaklooster in Heule (nu horend bij het Oranjehuis). Daarna konden ze terecht in een vrijgekomen woning van de familie Defoort in de Kortrijksestraat. Ze krijgen het huis een jaar ter beschikking. Op de oorlog en de situatie in hun land gaan ze liever niet in. Het doet te veel hartzeer. Alle aandacht gaat nu natuurlijk naar hun zoontje Mark dat op 15 juli in het AZ Groeninge ter wereld kwam. Het heeft de Oekraïense nationaliteit, maar het heeft nog wat voeten in de aarde om alles administratief geregeld te krijgen.

Nederlands leren

Of zij hier hun leven willen voortzetten of toch liever teruggaan? Anastasiia: “Toen wij naar hier kwamen, dachten we dat het voor twee weken zou zijn, misschien een maand… We hopen nog altijd dat er snel een einde aan komt, maar we nemen de tijd om te beslissen of we hier onze toekomst opbouwen of toch teruggaan.” Intussen leert Micha hoe dan ook Nederlands. Anastasiia nog niet, omdat er geen plaats meer was in de cursus en uiteraard heeft ze ook de handen vol met haar baby. Micha kreeg ook al deeltijds werk bij de stad Kortrijk.

Gelukkig

“De manier van leven is heel anders dan in Oekraïne”, zegt Anastasiia. “België staat op alle gebied veel verder. Ik denk dat wij in Oekraïne wel 20 jaar achterlopen. En ja, we zijn hier momenteel gelukkig, met onze woonst, met de hulp, met onze buddy’s Michel en Elisabeth, en zeker ook met onze goede buren Andy en Martine. Ons dochtertje speelt graag met hun kat en houdt van de ganzen en eenden in hun tuin. We mogen er ook bessen plukken. Voor de rest zien we wel hoe het verder loopt.” (NM)