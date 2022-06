Kinderyoga en verhalenworkshop in Gistel: “Ook kinderen ervaren stress”

Stien Slembrouck van groepspraktijk De Verdieping organiseert deze zomer twee opvallende activiteiten: enerzijds is er kinderyoga, anderzijds zijn er workshops rond thematische verhalen. “We gaan creatief aan de slag zodat kinderen tot rust kunnen komen”, vertelt Stien.

Logopedie en psychotherapie vormen de rode draad van groepspraktijk De Verdieping, zowel voor kinderen, jongeren en volwassenen. Vanaf juli breidt stichter Stien het aanbod uit met sessies kinderyoga in de praktijk in Gistel, maar ook in Vladslo nabij Diksmuide.

Afwisseling nodig

“Daarbij nemen de kinderen verschillende houdingen aan, maar doen we ook spelletjes, ademhalingsoefeningen en andere ontspannende handelingen, zoals een liedje zingen. Die afwisseling is nodig. Kinderen kunnen moeilijker dan volwassenen een volledig uur alleen maar poses en houdingen aannemen. Lichaam en geest moeten zich volledig kunnen ontspannen. Want vergis je niet: ook kinderen kunnen hectische situaties, druk en stress ervaren, zowel vanuit de maatschappij, thuis als op school. Ook zij moeten dus even tot rust kunnen komen.” De sessies in Gistel vinden plaats op dinsdag van 10 tot 11 uur, in Vladslo op woensdag van 11.15 tot 12.15 uur, zowel in juli als augustus.

“Bij mooi weer zoeken we de tuin op, bij slecht weer laten we alles binnen plaatsvinden. Het leuke is: in Vladslo, bij de woning van m’n ouders, hebben we zelfs zicht op hertjes. Dat is ook een leuke extra voor kinderen.” Er wordt gewerkt in groepjes van 6- tot 9-jarigen en 10- tot 13-jarigen. “Je kan perfect kiezen om één sessie of meerdere sessies te volgen – niets moet, alles kan”, knipoogt Stien.

Een tweede spoor dat Stien bewandelt, zijn de workshops rond thematische verhalen. “Deze vinden enkel in juli plaats op dinsdagen van 13 tot 14 uur. Zo werk ik rond vier thema’s. Voor kinderen van 6 tot 10 jaar gaan de verhalen over talenten, jezelf graag zien en gelukkig zijn, voor wie 8 tot 13 jaar is, draait het om leren loslaten. Concreet begint de workshops met ik die een verhaal voorlees, waarna de kinderen creatief aan de slag gaan op basis van wat er in het verhaal wordt verteld. Zo gaan ze achteraf gezellig aan het knutselen. Aan de hand van de verhalen geef ik de kinderen een positieve en leerrijke boodschap mee, zonder zeer diep of persoonlijk op de materie in te gaan. Op die manier leren ze zichzelf beter kennen.”

Inschrijven

Deelnemen aan de kinderyoga kost 8 euro per sessie. De workshops kosten 10 euro, knutselmateriaal inbegrepen. Inschrijven kan via www.de-verdieping.be, info@de-verdieping.be en 0486 18 11 74. (TVA)