Kinderverzorgers voeren ook in Oostende actie

De medewerkers van de kinderopvanginitiatieven in Oostende hebben vrijdagmorgen gestaakt en voerden actie aan het stadhuis van Oostende. Ze onderstrepen de boodschap die op dezelfde dag ook in Brussel aan bevoegde minister Wouter Beke wordt overgebracht, maar wilden daarnaast ook lokaal aan de alarmbel trekken. “We moeten steeds meer taken op ons nemen terwijl het water al aan de lippen staat.”

Leidinggevenden en kinderbegeleiders van de vijf stedelijke kinderdagverblijven hebben samen met collega’s van de coördinatie van de kinderopvang en onthaalouders actie gevoerd aan het stadhuis in Oostende. Er waren vrijdag ook acties in Brussel met de volledige sector van de kinderopvang, maar de medewerkers van de kinderopvanginitiatieven van de stad hebben ook in Oostende specifieke eisen.

Niet haalbaar

“De werkdruk is hier ook te groot. De dagmoeders geraken ook uitgeput, maar we kunnen hen ook nog inzetten. Als ze niet meer op zichzelf willen werken, kunnen ze wel bij ons werken want er zijn enorm veel afwezigen door ziekte. De mensen zijn op en kunnen niet meer voldoen aan de eisen die gevraagd worden. We vragen ook meer pedagogische omkadering. Er is maar één brugfiguur voor 5 crèches. Dat is veel te weinig. Daarnaast moeten we steeds meer logistieke taken op ons nemen omdat deze medewerkers afgebouwd worden. Dat is gewoon niet haalbaar. We kunnen niet alles poetsen, een was insteken en nog eens voor 9 baby’s en peuters zorgen per persoon”, licht Sylvie Vasbinder toe. Het is de eerste keer dat de sector staakt en ouders daardoor geen opvang hebben voor hun kinderen.

Signaal geven

“We nemen die beslissing niet zomaar. Er moest echt een signaal gegeven worden.” De medewerkers vragen ook extra investeringen in infrastructuurwerken in de bestaande gebouwen van de kinderopvang.

De kinderverzorgers wilden graag een open brief overhandigen aan het schepencollege, maar ze vonden in het stadhuis niemand van het schepencollege aan. De brief werd uiteindelijk afgegeven aan de medewerker van de Algemeen directeur. “Het was bijzonder spijtig voor de kinderbegeleider en de onthaalouders dat niemand van het bestuur de vragen vanuit de kinderopvang kon beluisteren en ons even te woord wilde staan. Voor de aanwezige kinderbegeleiders en onthaalouders is dit het zoveelste signaal van tekort aan waardering en respect voor hun dagdagelijkse inzet die ook in de voorbije twee jaar tijdens de corona zo hard is aangekomen”, klonk het achteraf.

Begrip voor actie

Schepen Silke Beirens is nog in Banjul in kader van de stedenband, maar bezorgde ons wel een korte reactie. “Dit is een nationale actie. In de stad Oostende (stedelijke kinderopvang) is de norm 1 op 6 kinderen tegenover 1 op 9 in Vlaanderen. Ik heb begrip voor de actie want de werkdruk is hoog en openstaande vacatures geraken moeilijk ingevuld. De kinderbegeleiders zijn ook de hele coronaperiode elke dag blijven doorwerken. Ze doen hun job met veel toewijding en liefde maar dit wordt vaak als een evidentie beschouwd.”