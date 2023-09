Kinderparade trekt Bier- en Hoppefeesten enthousiast op gang: “Een veelbelovende start”

De 25ste Bier- en Hoppefeesten zijn officieel van gestart, maar liefst 350 kinderen van verschillende Poperingse basisscholen trokken door de centrumstraten. In de feesttent op het Oudstrijdersplein verbroederden jong en oud door samen het Hoppelied te zingen tijdens het seniorenfeest.

“Het is een veelbelovende start van onze Bier- en Hoppefeesten. De kinderen hadden er zin in en ook de senioren zijn massaal aanwezig voor het seniorenfeest”, sprak burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) tevreden. Leerlingen van basisscholen Sint-Franciscus, De Ster, De Torteltuin, Sint-Benedictus, De Klimrank, De Krekel, De Zonnewijzer, De Kleine Prins, De Kastanje en De Waaier trokken tijdens de kinderparade door de Poperingse straten. “Ze maakten hun eigen kostuums en decoratie uit recyclagemateriaal. Elke klas beeldde een vriend of vijand van de hop uit”, vertelt schepen Klaas Verbeke.

Verbroedering

Uit volle borst werd het Hoppelied gezongen door jong en oud. Ze deden dat samen met kandidaat hopkoningintrio Hoplusan. Aansluitend stond de seniorennamiddag op het programma. De zussen Anna Szabady en Maria Lotthammer waren met plezier aanwezig. “We zijn afkomstig uit Duitsland. Zelf woon ik al 63 jaar in Poperinge, maar mijn zus Maria woont wel nog steeds in Duitsland. Speciaal voor de Hoppefeesten is ze naar Poperinge afgezakt. ER is hier leuke muziek en veel ambiance”, aldus Anna.

© MD

Vanavond worden de feesten officieel geopend op de verbroederingsavond, met vrienden uit de zustersteden van Poperinge.