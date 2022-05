kinderopvanginitiatieven in Anzegem trekken aan de alarmbel: “Dagtarieven zijn niet langer houdbaar”

De zelfstandige kinderopvanginitiatieven in Anzegem hekelen de moeilijke omstandigheden waarin ze moeten werken. Zo wordt er heel wat flexibiliteit gevraagd omdat ouders hun kinderen gemakkelijk thuis kunnen houden, met inkomensverlies voor de opvang als gevolg. Bovendien krijgt die ook te maken met de stijgende energie- en huurprijzen.

Vanuit LOKA (de adviesraad kinderopvang, red.) kreeg deze noodkreet een platform. “In Anzegem wordt kwaliteitsvolle opvang geboden”, verzekert schepen van Kinderopvang Yannick Ducatteeuw (Inzet). “Kinderopvang is onmisbaar geworden in de huidige maatschappij. De laatste maanden kwam kinderopvang vaak negatief in het nieuws omwille van de kwaliteit die niet meer voldoende is en door procedures die strenger en sneller zouden moeten opgevolgd worden om korter op de bal te kunnen spelen bij problemen. Iets waar kinderopvanginitiatieven zeker achter staan, want het kind staat boven alles. Maar het wordt dringend tijd om ook naar de visie van de kinderopvang te luisteren.”

Stijgende werkdruk

Al jarenlang stijgt de werkdruk. Waar kinderopvanginitiatieven zich vroeger vooral moesten toespitsen op de zorg van het kind, komt daar ondertussen heel wat administratie bij. Ook wijzigt de regelgeving met de regelmaat van de klok en moeten ze zich op alle vlak flexibel opstellen om hun erkenning te kunnen blijven behouden. Daarbij hebben ouders graag een opvangplan volledig op maat van hun gezin en kind, wat soms kunst- en vliegwerk vraagt en lange werkdagen.

Maar hoe lang is dit allemaal nog vol te houden? “Het is geen evidentie om de dagtarieven te verhogen, want het moet voor iedereen betaalbaar blijven”, zegt Ilse Catry van kinderopvang De Snoezels. “Anderzijds botsen we ook op de stijgende energie- en huurprijzen. Corona heeft er ook voor gezorgd dat baby’s en peuters heel snel thuis blijven bij de minste snotneus. Een doktersbriefje zorgt ervoor dat het gaat om een gewettigde afwezigheid, met inkomensverlies tot gevolg voor het opvanginitiatief. Vanuit de overheid is ondersteuning echt nodig zowel op praktisch, administratief en financieel vlak.”

Gulden middenweg

Maar ook de ouders zullen bereid moeten zijn om water in de wijn te doen om de kwaliteit van de opvang te blijven waarborgen. “Het evenwicht zal moeten hersteld worden tussen wat ouders verwachten en wat haalbaar is voor de opvang”, klinkt het bij de kinderbegeleiders. “Onze relatief lage opvangprijzen zullen moeten verhoogd worden en de flexibiliteit voor zieke kinderen zal niet kunnen blijven gewaarborgd worden. Tijd voor actie!” (Gerda Verbeke)