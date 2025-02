Kinderopvang Wiemkes loopt voor KOTK

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de kinderopvang Wiemkes viel er leuk nieuws te rapen. Op zondag 16 maart nemen vijf personeelsleden deel aan de 100 km ten voordele van Kom op tegen Kanker in Boom. Wiemkes wil die actie steunen en heeft zelf enkele acties gepland. Zo kunnen de ouders bieden op enkele kunstwerkjes van de kinderen, is er koffiekoekenverkoop, zelfgemaakte chocoladerotsjes of zeepjes. Iedereen kan ook smullen van zelfgemaakte pannenkoeken tegen een prijsje. De deelnemers zijn Bert Verstraete, Margo Snauwaert, Vicky Desmet, Tine Vanden Bulcke en Elien Moerman. Elke deelnemer loopt een bepaalde afstand van de 100 km. Om te mogen deelnemen moet elke team 2.750 euro inzamelen ten voordele van het goede doel. Het team probeert via acties dit bedrag bijeen te brengen. Het team van de kinderopvang zet februari dan ook in het teken van dit goede doel. (foto CLY)