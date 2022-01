Kinderopvang, verkeersveiligheid en energiefactuur vragen aandacht in Oostrozebeke: “Enorm geïnvesteerd in veilige fietspaden”

Er werden tijdens het eerste gedeelte van de legislatuur in Oostrozebeke heel wat beloofde realisaties voltooid door het gemeentebestuur, maar er zijn ook zaken waarover de bevolking zich zorgen maakt. We denken concreet aan betaalbare kinderopvang, veiligheid voor fietsers en senioren en de hoge energiefactuur. We gingen erover praten met burgemeester Luc Derudder en lijsttrekker van de oppositie Marleen Lefebre (Inspraak.nu).

Volgens burgemeester Luc Derudder scoort de gemeente uitmuntend wat buitenschoolse kinderopvang betreft. “We hebben zwaar geïnvesteerd in infrastructuur. Ook al is dit een verliespost voor de gemeente, het is een enorme service naar de bevolking.” Ook volgens raadslid Marleen Lefebre is de gemeente goed bezig op dat gebied. “Het is een goed initiatief, alleen moet men ervoor zorgen dat de prijzen niet te fel stijgen. Er kan wel nog gesleuteld worden aan het systeem van opvang zodat kinderen uit andere gemeenten die door hun grootouders uit Oostrozebeke worden opgevangen ook toegang krijgen tot de gemeentelijke kinderopvang.”

Marleen Lefebre. (foto CLY)

Veiligheid voor fietsers, senioren en zwakke weggebruikers is zeker een thema dat een deel van de bevolking bezighoudt. “De gemeente heeft al enorm geïnvesteerd in de aanleg van veilige fietspaden en fietsstraten. Ook bij de herinrichting van de dorpskern werd rekening gehouden met de fietsveiligheid. Het project Gentstraat, met gescheiden fietspaden en de aanleg van een rond punt op de verre Ginste, moet ervoor zorgen dat het meest dodelijke kruispunt van België voorgoed zal verdwenen zijn. Vergeet niet dat dit een dossier is dat al 40 jaar loopt. Straks wordt de Nieuwstraat aangepakt en volledig fietsvriendelijk gemaakt.”

Te veel verharding

Ook oppositieraadslid Marleen Lefebre vindt het gevoerde fietspadenbeleid heel positief. Alleen is zij niet te spreken over de materiaalkeuze van de fietspaden in het vernieuwde dorpscentrum. “Bovendien werd bij de heraanleg van het dorpscentrum veel te veel verharding gebruikt. Wat privaat niet meer mag, is bij de gemeente wel mogelijk. Ik blijf erbij dat het kruispunt in het centrum ook na de voltooiing van de werken een onveilig gevoel geeft. Bovendien blijven er in de gemeente nog gevaarlijke kruispunten over waar ik heb voorgesteld om een gevarendriehoek op de weg te schilderen.”

Luc Derudder. © CLY

Een veel besproken onderwerp tegenwoordig is duurzaamheid. “Ik verwijs hier naar het convenant waarbij de burgemeesters uit de regio zijn overeengekomen om de CO2-uitstoot met 40 procent naar beneden te halen”, zegt burgemeester Derudder. “De gemeente heeft zwaar geïnvesteerd in verdere verledding van de openbare verlichting en dit over een periode van tien jaar. Sinds kort kunnen we ook een beroep doen op een renovatiecoach die de bevolking gratis advies kan geven bij het isoleren van hun woningen. Er wordt ook voorzien in verwarmingstoelagen via het sociaal verwarmingsfonds voor mensen met een laag inkomen.”

Extra premies

Volgens raadslid Marleen Lefebre zijn de hoge energiefacturen eerder federale materie. “Misschien kan de gemeente zorgen voor het toekennen van extra premies voor zonnepanelen of energiebonnen uitdelen aan de financieel zwakke gezinnen. Ledverlichting is positief maar het doven van de openbare verlichting in landelijke gebieden van 23 uur tot 4 uur zorgt voor een onveilig gevoel en leidt tot meer inbraken.”