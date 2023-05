Kinderopvang ’t Pernukkeltje heeft nog enkele plaatsje vrij

Anderhalf jaar geleden startte in het centrum van Alveringem een nieuwe kinderopvang. In ’t Pernukkeltje worden kindjes van 0 tot 2,5 jaar met veel liefde verzorgd door Conny Gesquiere en Joceline Vandewalle. Tot achttien kindjes mogen de dames hier opvangen en er zijn nog plaatsen vrij!

Zeggen dat er veel nood is aan goede kinderopvang is een open deur intrappen. Ook in Alveringem was er plaats voor een vierde speler en dus beslisten de vriendinnen Conny Gesquiere en Joceline Vandewalle om anderhalf jaar geleden hun droom te realiseren. De gemeente Alveringem stelde de voormalige pastorie ter beschikking en na heel wat opfriswerken ging de opvang op 10 januari 2022 open.

Goesting

“Wij zijn er met veel goesting aan begonnen en het enthousiasme is nog altijd even groot”, zegt Conny. “De eerste week hadden we zes kindjes en vrij snel kwamen ook de kindjes over van een onthaalmoeder uit Lo die besliste om te stoppen. Wij werken onder de koepel van Ferm en hebben een vergunning voor 18 plaatsen. Momenteel zijn er daarvan veertien ingevuld. Wij hebben dus nog ruimte voor extra kindjes. De bijdrage van de ouders wordt berekend op basis van hun inkomen.”

Warme, kwalitatieve opvang

“Achttien kindjes voor twee begeleidsters is pittig, ja! Het is haalbaar, omdat de groep ook bij ons een mix is van jonge en al wat oudere kindjes. Joceline en ikzelf zijn goed op elkaar ingespeeld en we worden extra ondersteund door de regioverantwoordelijke van Ferm. In ’t Pernukkeltje streven we naar een kwalitatieve en warme opvang met open communicatie.”

“Wij hebben momenteel kindjes uit groot-Alveringem en Lo, maar ook uit Nieuwkapelle en Diksmuide. Die mensen hadden zelfs in een stad als Diksmuide geen plaats gevonden. Wij waren blij hen te kunnen helpen!”

Diploma

Conny behaalde als jong meisje van achttien haar diploma van kinderbegeleidster, Joceline werkte het voorbij anderhalf jaar hard aan het diploma dat ze eind juni hoopt te krijgen.

“Het voorbije anderhalf jaar was pittig”, zegt Joceline daarover. “t Pernukkeltje is elke weekdag open van 7 tot 17.45 uur, op vrijdag tot 17 uur en al die tijd ging ik elke zaterdagvoormiddag en een woensdagavond per maand op opleiding naar Kortrijk. Mijn diploma is in zicht en daar ben ik oprecht blij om. Voor wie graag met kindjes werkt, is dit de mooiste job ter wereld.” (Anne Bovyn)