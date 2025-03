Kinderopvang ’t Fopspeentje in Roeselare moet drie maanden de deuren sluiten: “Ernstig bezorgd over de veiligheid van de kinderen”

Kinderopvang ’t Fopspeentje langs de Heirweg in Beveren bij Roeselare moet opnieuw tijdelijk de deuren sluiten. Opgroeien nam die beslissing maandag met dringende noodzakelijkheid nadat het informatie opvroeg bij het parket van West-Vlaanderen. De schorsing gaat in vanaf dinsdag en is nu opgelegd voor drie maanden. De ouders van vijfentwintig baby’s en peuters moeten nu op zoek naar een oplossing.

De ouders van vijfentwintig kinderen die opgevangen werden in kinderopvang ’t Fopspeentje zitten met de handen in het haar. Het Agentschap Opgroeien besliste op maandag 3 maart om de groepsopvang langs de Heirweg te schorsen met dringende noodzakelijkheid. “De schorsing gaat in vanaf dinsdag 4 maart. We informeerden maandag de opvang zelf, het lokaal bestuur en de ouders met een kind in de opvang”, aldus Nele Wouters, woordvoerster van Opgroeien. De schorsing is nu opgelegd voor drie maanden. “Indien mogelijk neemt Opgroeien hierin sneller een definitieve beslissing. We onderzoeken alle informatie grondig en bekijken of, binnen welke termijn of met welke bijkomende maatregelen, deze opvang eventueel opnieuw kan openen.”

In het belang van de kinderen

Opgroeien neemt deze beslissing nadat het informatie opvroeg bij het parket van West-Vlaanderen. “Aanleiding voor het vragen aan het parket was een zeer recente, verontrustende melding van de organisator aan Opgroeien over verhalen die de ronde doen over een veroordeling. De informatie die Opgroeien van het parket ontving, en de extra informatie in de pers, maakt ons ernstig bezorgd over de veiligheid van de kinderen enerzijds en de draagkracht van de betrokken kinderbegeleiders anderzijds.” Omdat het gaat om vertrouwelijke en privacygevoelige informatie kan Opgroeien geen verdere details geven.

De ouders van vijfentwintig baby’s en peuters moeten nu plots op zoek naar een oplossing. “We begrijpen absoluut dat deze schorsing heel wat zorgen en vragen met zich meebrengt. Het is ook erg moeilijk om van de ene dag op de andere een nieuwe kinderopvang te vinden. We vroegen inmiddels de ouders om zich te wenden tot het lokaal loket kinderopvang”, luidt het bij Opgroeien. Het Agentschap benadrukt dat de beslissing om ’t Fopspeentje te schorsen genomen werd in het belang van de kinderen.

Eerdere sluiting

Het is niet de eerste keer dat ’t Fopspeentje de deuren tijdelijk moet sluiten. In 2022 werd de kinderopvang, al jarenlang een vaste waarde in de Roeselaarse deelgemeente Beveren, tijdelijk geschorst na een klacht. De ouders sprongen toen massaal in de bres voor de uitbaatster. ’t Fopspeentje mocht al snel de deuren terug openen. Het Agentschap legde de kinderopvang toen wel een ondersteuningstraject van vier weken op.

