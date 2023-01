Kinderopvang ‘t Fopspeentje in Beveren opent weer de deuren: “Best wel zenuwachtig, maar vooral heel gelukkig”

Drie weken nadat Nancy Vanclooster de deuren moest sluiten van het Agentschap Opgroeien, heropende kinderopvang ’t Fopspeentje dinsdagochtend de deuren. Een stralende uitbaatster, enthousiaste medewerkers en opgeluchte ouders met soms nog wat onwennige kinderen… “Het wordt even wennen. We zijn best wel zenuwachtig, maar vooral heel gelukkig”, zegt Nancy.

Kinderopvang ’t Fopspeentje moest midden december de deuren sluiten nadat het Agentschap Opgroeien zich over een klacht had gebogen. Het kinderopvanginitiatief zou tot eind maart dicht blijven. Een donderslag bij heldere hemel voor uitbaatster Nancy Vanclooster en haar medewerksters. Zij kregen onmiddellijk steun van de ouders die de sluiting onterecht vonden. Het Agentschap Opgroeien besliste net voor de feestdagen dat de kinderopvang toch al vroeger de deuren moest heropenen, maar dat de kinderopvang vier maanden lang een ondersteuningstraject moet volgen.

Zenuwachtig

Dinsdagochtend was het dan zover. Zestien kindjes werden door hun ouders terug naar hun vertrouwde onthaalmoeder gebracht. “Ik ben een gelukkige vrouw. Mede dankzij de ouders mag ik nu al heropenen in plaats van eind maart. De ouders hebben zich als een blok achter me geschaard. We zijn best wel zenuwachtig. Door de vakantie is het nu nog iets rustiger, maar het is misschien beter om zo te kunnen herbeginnen”, zegt Nancy.

Ondanks haar meer dan dertig jaar ervaring was het ook voor Nancy terug even wennen. “In enkele weken tijd kunnen baby’tjes en peutertjes erg veranderen. Nu moeten ook wij hen terug gewoon worden. Met de tips die we binnen het ondersteuningstraject zullen krijgen, gaan we alvast aan de slag. Een nieuwe sluiting willen we koste wat het kost voorkomen.”

Superblij

Onder andere mama Sybille De Marez is heel blij dat haar dochtertje Gisèle terug naar ’t Fopspeentje kan. “De verslagenheid was groot bij de ouders toen we te horen kregen dat de kinderopvang de deuren moest sluiten. Gisèle zelf kan het nog niet zeggen, maar we zijn allemaal superblij dat onze kinderen terug naar hier kunnen komen.”

De ouders moesten de voorbije weken op zoek naar alternatieven voor hun kinderen. Verschillende onder hen vonden een nieuwe opvangplaats. “Wij konden gelukkig bij oma en opa terecht”, zegt Sybille.