Kinderopvang Snoezel XL uit Roeselare verhuist naar pand van voormalige slagerij: “Onmiddellijk verliefd op de locatie”

Kinderopvang Snoezel XL verhuist in het voorjaar van 2024 vanuit de Westlaan naar de Beekstraat in Roeselare. Daar kocht zaakvoerster Caroline Deprez de voormalige keurslagerij Franky. “Het pand in de Westlaan is mooi, maar niet energiezuinig. In de Beekstraat is er minder verkeer en de grote ruimtes in dit pand met uitstraling bieden veel mogelijkheden om er kwalitatieve opvang aan te bieden.”

Caroline Deprez heeft al jarenlang ervaring binnen de kinderopvangsector. In 1989 begon ze als onthaalmoeder, in 2001 opende ze haar eigen kinderopvanginitiatief in de Kermissstraat. “Doordat dat pand plots niet meer voldeed, verhuisde ik naar de Iepersestraat waar ik een hoekwoning kocht.”

Toen het karakteristieke pand langs de Westlaan waar vroeger restaurant-hotel Savarin vrij kwam, verhuisde de kinderopvang in 2014 naar daar. Naast 73 baby’tjes en peutertjes die er over de vloer komen, biedt kinderopvang Snoezel XL er ook buitenschoolse opvang voor 26 kinderen aan. “Het pand heeft van buiten af een fantastische uitstraling, maar binnenin is het toch niet meer van deze tijd om er een moderne kinderopvang uit te baten. Het weinig energiezuinig gebouw is ook niet mijn eigendom, zelf aanpassingen doorvoeren kan dus niet”, aldus Caroline.

Meteen verliefd

Zij ging op zoek naar een nieuwe locatie voor haar kinderopvang. “Ik bezocht verschillende panden, maar was onmiddellijk verliefd op de locatie in de Beekstraat.”

Caroline kocht inmiddels de voormalige keurslagerij Franky en de daarboven gelegen woongelegenheden. Slager Franky Sanders ging vorig jaar met pensioen. “Ik zag onmiddellijk de mogelijkheden in deze locatie. Veel grote ruimtes en een minder drukke straat dan de Westlaan. De nieuwe locatie ligt op een kilometer van de huidige. In totaal zullen we hier opnieuw 73 kleintjes kunnen opvangen. We stoppen wel met de buitenschoolse kinderopvang”, aldus Caroline die inmiddels de ouders inlichtte over de verhuis.

Voorjaar 2024

Die verhuis is nog niet voor onmiddellijk. “We mikken op het voorjaar van 2024. Mijn partner Roeland Ramboer is aannemer. Hij heeft de plannen uitgetekend en verrichte inmiddels al een pak werk. Voor kinderopvanginitiatieven gelden heel wat regeltjes, maar met onze ervaring van de voorbije jaren weten we hoe we alles moeten inrichten.”

Familiebedrijf

Kinderopvang Snoezel XL groeide de voorbije jaren ook uit tot een echt familiebedrijf. “Dochter Hanne en zoon Tim zorgen er samen met onze kinderbegeleidsters voor dat de kinderen bij ons in goede handen zijn. Tim helpt met de boekhouding. Hanne kookt, werkt als begeleidster in de groepjes en doet bureauwerk.”