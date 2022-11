Kinderopvang Pimboli kan dan toch blijven bestaan

Kinderopvang Pimboli is gered. Door het onverwacht aflopen van de huurovereenkomst van het pand in de Waalstraat dreigden zo’n vijftien kindjes op straat te komen staan. De gemeente kwam tijdelijk tussen, maar nu kan verzorgster Kim Beils vervroegd een doorstart maken in haar thuisopvang in Kruisem. “Een deel van de kindjes verhuist mee, een ander deel kan terecht bij een van de ouders die binnenkort zelf een opvang opent in Zulte”, zegt Kim.

Opvang Pimboli maakte de afgelopen maanden al een rollercoaster door. Door een verloren geraakte brief kwamen kinderverzorgsters Kim Beils en Vanessa Rijntjes maar in juni te weten dat hun huisbaas de woning in de Waalstraat wou verkopen en dat ze maar tot september tijd hadden om een oplossing te vinden. Een poging om te verhuizen naar Olsene viel op het laatste moment in het water en toen Vanessa begin september besloot de opvang te verlaten, leek het lot van Pimboli helemaal bezegeld.

Pannenkoekenverkoop

Ik kon het onmogelijk alleen verderzetten”, zegt Kim. “Gelukkig kwam op dat moment de gemeente tussen, zij namen tijdelijk de helft van de huurprijs op zich. Voor de energiekosten moest ik wel plots alleen opdraaien, dat was nog steeds een financiële aderlating. De ouders van de kindjes van de opvang hebben een pannenkoekenverkoop georganiseerd en dankzij hen heb ik nog mazout kunnen bijvullen. Ik heb enorm veel steun gehad van de ouders. Voor hen moest ik wel doorzetten met de kinderopvang, want ik wist dat er momenteel amper alternatieven zijn.”

Eigen thuisopvang

Met de tussenkomst van de gemeente kochten ze tijd voor Kim om een oplossing te vinden en die heeft ze gevonden in haar eigen huis, net over de grens met Kruisem. “Ik was altijd al van plan om een opvang te beginnen bij mij thuis maar we zitten middenin een verbouwing en ik dacht dat dit nog jaren kon duren. Ik heb mijn licht eens opgestoken bij de gemeente Kruisem en nu blijkt dat het deel van mijn huis dat ik als opvang zal gebruiken, al volledig in orde is. Een inspecteur heeft het goedgekeurd en vanaf januari zal ik, verbonden aan de gemeente Kruisem, mijn eigen thuisopvang openen. Een van de ouders van Pimboli zal bovendien haar eigen opvang openen in Zulte en we zullen de kindjes tussen ons beide verdelen, de ouders kregen de keuze. Acht kindjes komen bij mij in Kruisem. Ik woon in de Olsensesteenweg, net over de grens met Kruisem en vlakbij de snelweg. Dat is erg praktisch voor de ouders en zelf ben ik erg blij dat ik thuis kan verder doen met de opvang. Bovendien ben ik nu verbonden aan de gemeente Kruishoutem en dat geeft mij een minder onzeker statuut dan vroeger als zelfstandige.” (JF)