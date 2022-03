Kinderopvang in Harelbeke geschorst na klacht over hardhandig gedrag

Kinderopvang Baloe in Harelbeke is donderdag met dringende noodzakelijkheid geschorst. De kinderopvang is sinds vrijdag gesloten en blijft drie maanden dicht.

“We hebben deze week een ernstige klacht binnengekregen over hardhandig gedrag en fysiek straffen, met een aantal objectiveerbare elementen, die ons ernstig bezorgd maakten”, legt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien uit. “We hebben de klacht onderzocht in het geheel van de opvolging van de kinderopvang. Er waren in het verleden al klachten, maar die waren niet objectiveerbaar en werden met klem ontkend door de kinderopvang. Dit is verifieerbare informatie.”

Donderdagochtend werd de organisator van de kinderopvang gehoord. “Na het hoorrecht is beslist dat er een schorsing nodig was met dringende noodzakelijkheid”, zegt Wouters. Dat betekent dat een bezwaarschrift de schorsing niet ongedaan kan maken. “Dat doen we deels uit voorzorg en deels omdat we nu objectiveerbare informatie hebben”, legt Wouters uit.

Tijdelijke maatregel

Het gaat om “een tijdelijke maatregel van drie maanden, zodat we de tijd hebben om grondig alle elementen door te nemen en eventueel op zoek te gaan naar bijkomende informatie”. Vervolgens werd contact opgenomen met de betrokken ouders, het Lokaal Loket Kinderopvang en het gemeentebestuur van Harelbeke. Bij een digitaal informatiemoment donderdagavond was onder meer een psychopedagoog aanwezig, die bereikbaar blijft voor de vragen van de ouders.

Kinderopvang Baloe bood plaats aan 21 kinderen. De ouders van die kinderen moeten nu op zoek naar een andere opvangplaats. Het Lokaal Loket Kinderopvang, dat in contact staat met omliggende gemeenten, kan hen daarbij helpen. “Deze beslissing is zeer ingrijpend voor alle ouders. Zij moeten plots een andere opvangplaats zoeken. Op dit moment zijn we echter heel bezorgd over de veiligheid en integriteit van alle kinderen die er worden opgevangen”, benadrukt Wouters nog.