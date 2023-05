Kinderopvang Harlekijn moet voorgoed dicht: “Duidelijk dat administratie primeert boven de kinderen”

Het Agentschap Opgroeien heeft beslist dat Sylvie Misplon voorgoed de deuren van haar kinderopvang Harlekijn in de Stationstraat in Moorslede moet sluiten. Zowel de onthaalmoeder, de gemeente als de ouders van de kinderen die er over de vloer komen zijn kwaad. “Op vlak van administratie ben ik zeker niet de beste, maar het is duidelijk dat de kinderen niet meer op de eerste plek komen”, aldus Sylvie die dertig jaar lang de job van onthaalmoeder beoefende.

Sylvie Misplon (50) kreeg dinsdagochtend van het Agentschap Opgroeien de melding dat ze de deuren van haar kinderopvang langs de Stationstraat definitief moet sluiten. “Ik werd onder andere op de vingers getikt omdat mijn administratie niet in orde was. Zo had ik bijvoorbeeld niet beschreven dat mijn hond drie jaar geleden overleden was. Ook een lapje aan een tuutje hangen mag blijkbaar niet meer. Wat men vandaag verwacht is gewoon niet meer normaal”, zucht Sylvie.

Zij startte dertig jaar geleden met een kinderopvang in de Passendaalsestraat, maar zorgt sinds meer dan twintig jaar voor de kindjes in haar kinderopvang langs de Stationstraat. “De voorbije jaren waren er verschillende controles. Ik geef toe dat ik op administratief vlak niet sterk ben, maar ik heb wel een erg groot hart voor de kindjes. Die komen blijkbaar niet meer op de eerste plaats. Wat ik nu ga doen weet ik niet.”

Donderslag bij heldere hemel

Ook voor de ouders van de kinderen die in kinderopvang Harlekijn over de vloer kwamen is het nieuws een donderslag bij heldere hemel. “Een huiselijke, warme kinderopvang. Voor onze dochter Noa werd de kinderopvang een tweede thuis en ook Louis voelt zich hier erg goed. We weten dat ons kind hier veilig is. We zijn nog nooit ongerust geweest”, aldus mama Tinca Secuianu. Net zoals de andere ouders is zij erg kwaad op het Agentschap opgroeien. “Van de ene op de andere dag wordt ons zoontje hier weggerukt.”

De onthaalmoeder kreeg enkele weken al een waarschuwing van het Agentschap Opgroeien. Bij de gemeente Moorslede waren ze daarvan op de hoogte. “Samen met Huis van het Kind hebben we de voorbije weken Sylvie begeleid. Inmiddels waren er al verschillende veranderingen gebeurd. Op vlak van administratie was het voor Sylvie niet gemakkelijk, maar in de gemeente staat ze bekend als een goede onthaalmoeder”, aldus schepen voor Kinderopvang Benedikt Vallaey (Sterk). Hij vindt ook de manier waarop het Agentschap Opgroeien communiceert niet passend.

Inspecteur

“Op 17 april is de inspecteur over de vloer gekomen. Een maand later krijgt Sylvie het bericht dat ze de dag nadien haar job niet meer mag uitoefenen. Moest het zo hoogdringend geweest zijn, dan heeft men de kinderen een maand lang daar laten zitten. En waarom moet Sylvie, die haar job al jarenlang met hart en ziel beoefent, onmiddellijk definitief sluiten? Vanuit hun ivoren toren trekken ze met één pennentrek een streep onder iemands passie”, aldus Vallaey.

“Voor Opgroeien is dit een eindpunt na een lang traject van handhaving, aanmaning en ondersteuning en het geven van alle kansen om de herhaaldelijk vastgestelde tekorten duurzaam weg te werken”

Ondertussen helpt de gemeente met de ouders zoeken naar een nieuwe opvangplek voor de acht kinderen. Bedoeling is dat die na het verlengde weekend allemaal een nieuwe opvangplek hebben.

Veiligheid

Volgens het Agentschap Opgroeien werd de vergunning van de kinderopvang ingetrokken met dringende noodzakelijkheid. “Opgroeien neemt deze beslissing omdat we oordelen dat de organisator niet in staat is om kwalitatieve opvang te organiseren. De zorginspectie stelde verschillende, herhaalde tekorten en ook nieuwe tekorten vast. De organisator loste de tekorten in deze opvang niet op, na meerdere kansen en externe ondersteuning”, aldus woordvoerster Nele Wouters.

“Het gaat onder meer om tekorten op het vlak van veiligheid, pedagogische kennis en inzicht in wat er nodig is om een veilige, kwalitatieve opvang te organiseren. Voor Opgroeien is dit een eindpunt na een lang traject van handhaving, aanmaning en ondersteuning en het geven van alle kansen om de herhaaldelijk vastgestelde tekorten duurzaam weg te werken.”

Grote impact

Bij het Agentschap beseft men dat de opheffing van de vergunning een grote impact heeft op de betrokkenen. “We benadrukken dat deze beslissing genomen is in het belang van de veiligheid van de kinderen in de opvang.”

De voorbije periode moesten al verschillende kinderopvanginitiatieven de deuren sluiten. “Slechts 4 procent van alle 6.400 locaties in Vlaanderen wordt aangemaand om tekorten weg te werken. Het overgrote deel van deze locaties in handhaving gaat bij vastgestelde tekorten proactief aan de slag om deze tekorten weg te werken waardoor ze binnen het jaar ook niet meer in handhaving zitten.”