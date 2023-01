Kinderopvang Felix gaat van start in woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem

Vanaf 1 maart opent in Merkem een nieuwe kinderopvang de deuren. Opmerkelijk is dat het nieuwe initiatief Felix gevestigd is in woonzorgcentrum De Groene Verte.

“Vanuit vzw De Hoeksteen, de overkoepelende vzw die focust op de samenwerking van verschillende sociale ondernemingen waaronder ook wzc De Groene Verte Merkem, kwam de vraag een kinderopvang te starten. Dit verzoek kwam er omdat de medewerkers door de onregelmatige werkuren moeilijkheden ondervonden om een kinderopvang te vinden”, legt directeur Jurgen Duyck uit.

Starten met 13 kindjes

“Toen het Agentschap Opgroeien enkele gesubsidieerde plaatsen voor kinderopvang vrij had, zijn we gestart met in Menen, Wervik, Moorslede en Kortemark een kinderopvang te organiseren. Nu komt er dus ook een in Merkem.”

Kinderopvang Felix gaat van start op 1 maart. De opvang wordt georganiseerd in de Kouterstraat 46 met ingang langs de assistentiewoningen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de toekomstige kinderopvang en men kan zich nu al inschrijven om een kindje daar te laten opvangen.

“Zowel bewoners van het wzc als kindjes van Felix zullen er heel wat aan hebben om met elkaar in contact te komen”

“Het is de bedoeling om met 13 kindjes tussen 1 en 3 jaar te starten. We zullen hiervoor een viertal nieuwe personeelsleden aanwerven die voor de kindjes zorgen tussen 6.45 u en 18.15 uur”, aldus directeur Duyck. “De kinderopvang ligt op het gelijkvloers van de assistentiewoningen, in een ruimte die heel veel zonlicht binnenlaat en uitgeeft op een gezellige tuin en terras waar de kindjes naar hartenlust zullen kunnen ravotten bij goed weer. Er is een nauw contact met het woonzorgcentrum waardoor logistiek, keuken en dergelijke vanuit het wzc geregeld zal worden. Dat zorgt er dan weer voor dat de medewerkers die voor de opvang van de kindjes zorgen zich hier niet om moeten bekommeren, en hun tijd volledig kunnen spenderen aan qualitytime met de kindjes.”

Generaties mengen

“Daarnaast is het ook leuk dat we generaties kunnen mengen. Wanneer er in het wzc bijvoorbeeld een leerkracht op rust is die graag voorleest, kan die gemakkelijk voor de kindjes komen voorlezen. De kindjes kunnen op hun beurt ook eens een bezoekje brengen aan het wzc. Doordat het woonzorgcentrum en Felix met een gang verbonden zijn, kan deze interactie zowel bij goed als minder goed weer plaatsvinden. Zowel bewoners van het wzc als kindjes van Felix zullen er heel wat aan hebben om met elkaar in contact te komen.”