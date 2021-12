Kinderopvang De Kangoeroe in Kuurne krijgt nieuwe ‘thuis’ in het sportpark

Woensdagnamiddag heeft het gemeentebestuur van Kuurne zijn plannen uit de doeken gedaan over de herlocalisatie van de buitenschoolse opvang ‘De Kangoeroe’ vlakbij de huidige locatie op het sportpark.

“De oude conciërgewoning op het sportveld waar sinds 2000 De Kangoeroe gevestigd is, gaat tegen de vlakte en maakt zo plaats voor een nieuw omnisportveld”, vertelt schepen van sport Jan Deprez. “Het huidige omnisportveld en een tennisterrein nabij de Boomgaardstraat zullen dan weer plaats moeten ruimen voor een nieuwe multifunctionele huisvesting voor de buitenschoolse kinderopvang De Kangoeroe, die tot 28 kinderen kan opvangen tussen de 2,5 jaar tot 12 jaar op woensdagnamiddag, op vrije dagen en tijdens de schoolvakanties.”

Nieuwe units

Na grondig onderzoek en overleg met de sportdienst, jeugddienst en technische dienst werd gekozen om de nieuwe huisvesting te voorzien op het huidige omnisportveld en tennisterrein op het Sportpark aan de Boomgaardstraat. “In het voorjaar van 2022 worden verschillende multifunctionele units geplaatst”, weet burgemeester Francis Benoit, “Deze ‘units’ zijn volledig uitgerust met de nodige voorzieningen op gebied van veiligheid, hygiëne en energie. Ook de strenge criteria van Kind en Gezin worden gerespecteerd. Gezien de huidige huisvesting van de Kangoeroe niet meer aan de veiligheidsnormen voldoet, dienden we op korte termijn handelen in kader van de veiligheid. We vonden een oplossing met de bouw van units vlakbij.”

Nood aan opvang

Met deze nieuwe locatie blijft het gemeentestuur volop de kaart trekken van kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Er blijft grote nood aan opvang bij Kuurnse ouders buiten de schooluren. (BRU)