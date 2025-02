Kinderoptiek bij Optiek Dumont krijgt hippe kleurrijke make-over

Kaat Delameillieure heeft haar kinderoptiek bij Optiek Dumont in de Rijselstraat in Sint-Michiels grondig vernieuwd. “We namen afscheid van het geel en blauw en kozen voor trendy pastelkleuren zoals roze en groen”, zegt Kaat, die ook twee nieuwe tienercollecties heeft toegevoegd.

“In 1988 ging mijn man Steven Dumont als opticien van start met Optiek Dumont. Ik werkte toen nog in het onderwijs. Hij vroeg me na enkele jaren om mee in de zaak te stappen”, vertelt Kaat. “Ik wilde dat wel doen, op voorwaarde dat ik met kinderen zou kunnen werken. Ik heb dan drie jaar optiek gestudeerd en binnen de zaak een afdeling opgericht voor kleuters, kinderen en tieners. Aan de overkant van de straat hebben we overigens ook een baby-optiek, gericht op de leeftijd van drie maanden tot twee jaar.”

Eye Candy

“En nu hebben we dus onze kinderafdeling, gericht op de leeftijd vanaf twee jaar tot de tienerleeftijd, heringericht”, gaat Kaat verder. “De oude kleuren geel en blauw werden vervangen door frisse pastelkleuren. We hebben de afdeling ook een eigen naam gegeven, ‘Eye Candy by optiek Dumont’. Ik heb ook twee nieuwe, hippe collecties voor tieners ingekocht. Wij hebben altijd al een ruim aanbod gehad voor die doelgroep die nog te jong is voor een ‘volwassenen’-bril.”