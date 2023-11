Kinderkledingwinkel K’Bouter verhuist naar Ooststraat: “Kiezen voor een ruimer pand”

Vanaf het eerste weekend van december vind je kinderkledingwinkel K’Bouter in Roeselare niet langer terug in de Delaerestraat, maar wel in de Ooststraat. Zaakvoerders Keshia Claeyssens (35) en Xavier Decock (37) trekken namelijk op zaterdag 18 november de deur dicht van hun huidig pand. Met de verhuis naar de Ooststraat kiezen ze voor een ruimer pand. “Dat was ook nodig, want ons gamma is doorheen de jaren al wat uitgebreid”, klinkt het.

Kinderkledingwinkel K’Bouter opende in januari 2015 de deuren van hun winkel in de Delaerestraat in Roeselare. Voor zaakvoerster Keshia Claeyssens niet meteen een droom, wel een puzzel die mooi in elkaar viel. “Ik had toen twee kinderen en heb altijd al een voorliefde gehad voor kleurrijke kinderkledij”, opent ze het gesprek.

“In die periode vond ik dat hier toen niet echt en begon het idee wel te ontstaan om zelf zo’n zaak te openen. Ik heb de voorliefde en het bleek al snel dat ik ook op de steun van mijn man Xavier kon rekenen. Zo is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan.”

Ruimer aanbod

Ondertussen zitten Keshia en Xavier bijna negen jaar in het pand in de Delaerestraat. Keshia is het gezicht van de winkel, terwijl Xavier achter de schermen druk bezig is met vooral het financiële aspect. En dat het koppel nog plannen heeft met K’Bouter is ook meteen duidelijk. Want op zaterdag 18 november trekken ze deur van hun huidig pand dicht en beginnen ze aan de verhuis naar de Oostraat 42, waar vroeger The Skin Company zat.

“De reden? In het huidig pand begon het wat krap te worden, dus kiezen we voor een ruimer pand. Ons gamma is doorheen de jaren al wat uitgebreid en het is de bedoeling om dat de komende jaren nog te doen. Naast kleurrijke kinderkledij bieden we ook duurzaam, ecologisch speelgoed aan. Vooral het aspect speelgoed willen nog wat verruimen. Het nieuwe pand is dubbel zo groot in oppervlakte. Dat zal voor meer overzicht zorgen, zowel voor de klanten als voor mezelf. Ook het feit dat we binnenkort in dé winkelstraat van Roeselare zullen zitten, geeft ons wel veel vertrouwen.”

Nieuwe baseline

Naast de nieuwe locatie doen Keshia en Xavier ook een aanpassing aan de naam van hun winkel. “K’Bouter blijft, maar nu staat er ook ‘kleurrijke kinderkledij & hebbedingen’ bij. Dat verandert binnenkort naar ‘kidscorner’. In de Ooststraat zitten we namelijk op de hoek van de straat en we willen ook tonen dat we een winkel zijn waar kinderen zich kunnen thuis voelen”, besluit Keshia.

K’Bouter opent vanaf het eerste weekend van december de deuren van hun vernieuwde winkel en is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Op maandag en zondag is de winkel gesloten. Meer info opwww.k-bouter.be.