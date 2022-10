Kinderen zullen onderwijs krijgen in Jabbeeks vluchtelingenkamp

De kinderen van de asielzoekers, die zullen opgevangen worden in het gebouw van de civiele bescherming in Jabbeke, zullen ter plekke in het kamp onderwijs krijgen. Dat heeft staatssecretaris Nicole De Moor beloofd aan burgemeester Frank Casteleyn.

Het is één van de beloftes die Nicole De Moor deed in een gesprek met Frank Casteleyn. De Jabbeekse burgemeester is nog altijd furieus om de beslissing van de federale regering: “Totaal onverwacht kreeg ik deze week op mijn bord dat het gebouw van de civiele bescherming zal ingepalmd worden met 150 à 500 vluchtelingen. Ze krijgen er wel een dak boven hun hoofd, maar moeten er in mensonwaardige omstandigheden op die plek keren.”

Inmiddels heeft de regie der gebouwen de loodsen geïnspecteerd en nagegaan welke maategelen er nodig zijn om die site bewoonbaar te maken. De vrees dat de lokale scholen in Jabbeke zullen overstelpt worden met kinderen van asielzoekers blijkt wel onterecht. De hogere overheid wil leerkrachten parkeren in het kamp, zodat kinderen er ter plekke les krijgen. Al zal hierover wellicht nog fisk gediscuteerd worden tussen federale en Vlaamse regering.