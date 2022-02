Kinderen vinden hun kat met poot in klem in Sint-Eloois-Winkel : “Ik wil iedereen waarschuwen, dit gebeurde al vaker”

Sofie Vlieghe en haar kinderen uit de Gullegemsestraat uit Sint-Eloois-Winkel vonden dinsdagochtend hun kat Georges kermend van de pijn terug in een steegje nabij hun woning. De kat had een klem rond één van zijn voorpootjes. Het diertje kon na een dag bij de dierenarts terug huiswaarts. Sofie legde klacht neer bij de politie. “Want we horen dat het niet de eerste in de buurt is die iets dergelijks overkomt.”

Anderhalf jaar geleden vond het gezin van Sofie Vlieghe een verwaarloosd katje terug. Georges is inmiddels uitgegroeid tot een deel van het gezin. “Mijn dochter vertrekt ’s ochtends om 4.30 uur naar het werk. Dan laat ze Georges buiten. De twee kleinste kinderen, acht en tien jaar oud, roepen om 7.30 uur Georges elke dag binnen.”

Dat gebeurde ook dinsdagochtend. Het gezin hoorde deze keer buiten een kermend geluid. De kinderen gingen een kijkje nemen. “Ik hoorde plots een heel luide gil van een van onze kinderen. Zij hadden net Georges teruggevonden met een klem rond een van zijn voorpootjes.”

Kon veel erger

Zij spoedde zich onmiddellijk met hun favoriete huisdier richting de dierenarts. Die haalde in de loop van de ochtend de klem van de voorpoot. “Er is gelukkig niets gebroken, maar dit kon veel erger geweest zijn voor Georges. En wat als een kind met zijn of haar voetje of handje in de klem zou geraken.”

Sofie legde dinsdagochtend een klacht tegen onbekenden neer bij de politie. “De voorbije periode hoorde ik de omgeving al verschillende rare verhalen over dieren. Recent was er een ander katje die met wonden aan de buik gevonden werd.”

Of er een dierenhater in het spel is, is momenteel onduidelijk. “Zo’n dingen wens je niemand toe. Ik wil dan ook graag iedereen waarschuwen. Dergelijke voorvallen zijn echt niet ok.”

Niet de eerste

Onder andere de kat van Sharon Deleu, die ook vlakbij de Gullegemsestraat woont, kwam onlangs met verwondingen thuis. “Een klem was er niet te zien, maar de verwondingen aan haar buik doen wel vermoeden dat het op een dergelijke klem gaat.”

Het voorval deed zich ongeveer een maand geleden voor. “Ondertussen is onze kat hersteld, maar via een oproep op sociale media kreeg ik te horen dat er nog mensen zijn wiens kat gewond is of gewoonweg niet meer thuisgekomen is.”

(BF)