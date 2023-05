Kinderen VBS Kemmel in de hoofdrol op plechtigheid aan Amerikaans Monument

Vrijdagmiddag vond er een herdenkingsplechtigheid plaats aan het Amerikaans Monument in Kemmel, dit naar aanleiding van Memorial Day.

Tijdens die plechtigheid werden de Amerikaanse soldaten van de 27ste en 30ste Divisie, die hun leven gaven voor de bevrijding, herdacht.

Dit gebeurde in aanwezigheid van Charles Djou, Secretary of the American Battle Monuments Commission, Jerome Sheridan, President of the American Overseas Memorial Day Association Belgium, Richard Arseneault, Colonel Russell die de Amerikaanse Ambassade vertegenwoordigde, Joseph Schram en Bart Vanacker, schepen van Heuvelland.

Na een korte introductie brachten de kinderen van de VBS Kemmel, Jotte, Elise en Kato, het gedicht In Flanders Fields van John MC Ray, waarna er een kransneerlegging plaatsvond.

Afsluitend waren het terug diezelfde kinderen die de gasten bedankten voor het bijwonen van de plechtigheid. (EF)