Kinderen van Het Reuzenhuis lezen nieuwjaarsbrief voor aan bewoners van wzc: “Hopen op deze manier een warme boodschap na te laten”

Twintig kinderen van Freinetschool Het Reuzenhuis in Tielt gingen vrijdagvoormiddag langs op de kamers van de bewoners van wzc Deken Darras in Tielt. De kinderen lazen er een zelfgemaakte nieuwjaarsbrief voor én trakteerden de bewoners zelfs op een klein optreden.

Nadat er donderdag al een sponsorloop georganiseerd werd op het schooldomein trok een delegatie van twintig kinderen, met zowel kleuters als zesdeklassers in de rangen, vrijdag naar Deken Darras. Verdeeld in vier groepjes gingen ze bij zowat 150 bewoners langs. “In elke kamer lieten we een nieuwjaarsbrief achter die de kinderen helemaal zelf maakten, met zelfgeschept papier”, legt Jeffrey DeConinck uit. “We hopen op deze manier een warme boodschap na te laten bij de bewoners. Enkele van onze muzikanten spelen bovendien voor iedereen een kerstlied. Zowel deze actie als onze sponsorloop kaderen binnen De Warmste Week, waarvan het thema eenzaamheid is. Dit is waar het om draait en daar wilden we graag een steentje aan bijdragen.”

Tevreden bewoners

Georgette Willaert (86) was alvast onder de indruk van het bezoek. “Een heel fijn initiatief en heel leuk voor de bewoners. Per slot van rekening krijgt niet iedereen hier even veel bezoek. Ik ken een man die hier verblijft en haast nooit iemand van zijn familie ziet. Nochtans kan een kort bezoekje wonderen doen.” De dochter van de 94-jarige Agnes, die bij haar mama op bezoek is, bevestigt dat. “Het probleem van eenzaamheid kan moeilijk onderschat worden”, zegt Chantal. “De ene krijgt veel meer bezoek dan de andere. En het zijn ook altijd dezelfde gezichten die je ziet. Zelfs in deze tijd van het jaar.” (SV)