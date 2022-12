Kinderen uit Harelbeke zingen op de vooravond van kerstdag voor goede doel

De stedelijke basisschool Mariaschool trok met alle klassen naar de Nieuwe Markt in Harelbeke om er kerstliederen te zingen. Dit onder leiding van de leerkrachten en de directeur.

De opbrengst gaat integraal naar De Spie Welzijnsschakel in Harelbeke, een vereniging die helpt de deur open te houden, in het bijzonder voor mensen in kansarmoede.

“Deze mensen willen we sterker maken door mensen te onthalen en zich thuis te laten voelen, activiteiten aan te bieden om mensen bij elkaar te brengen, kleine hulp aan te bieden en en luisterend oor te zijn, samen zoeken naar beter en eventueel door te verwijzen”, luidt het.

“We mochten maar liefst 437,87 euro schenken Bedankt aan alle gulle schenkers”, zegt directeur Ruben Seynaeve. “Ik ben trots om directeur van zo een warme school te mogen zijn.”