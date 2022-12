Kinderen schilderen 570 euro bij elkaar voor Warmste week: “Niemand zou eigenlijk in armoede mogen leven”

Zondagmiddag was de foyer van De Balluchon de place to be voor een heuse veiling van zes kinderkunstwerkjes die werden gemaakt tijdens de workshop ‘tekenen voor kinderen’, georganiseerd door de cultuurraad. De veiling werd een knalsucces en bracht maar liefst 570 euro op voor De Warmste Week.

In het voorjaar van 2022 maakten de leerlingen van de workshop tekenen voor kinderen van de Koekelaarse cultuurraad op het einde van de reeks zes prachtige schilderijen. Deze waren in juli en augustus al te zien tijdens de zomertentoonstelling Kunstdorp Koekelare.

Kansarmoede

Onlangs werden de jeugdige kunstwerkjes geveild in de foyer van De Balluchon ten voordele van De Warmste Week. Alex Haerens, veilingmeester van dienst die alles in goede banen wist te leiden, en Elise De Gend, voorzitter van de cultuurraad, wilden heel graag iets doen aan de kansarmoede. “Ja, zeker in het huidige klimaat van onbetaalbare energie- en voedselprijzen en tijden van grote ongelijkheid. Niemand zou eigenlijk in kansarmoede mogen leven”, stelt Elise openhartig. De schilderijen werden gemaakt door Sofia Kolaityté, Anna Huys, Sieta Ramboer, Maithe Libbrecht, Victor Deruyter, Wieze Casteleyn, Siebe Dupon en Joni Vanslembrouck. Vijf werken brachten tussen de 30 en 90 euro op, geboden door ouders, familieleden of andere aanwezigen.

Dergelijke veiling is zeker voor herhaling vatbaar

Stille bieder

Het zesde schilderij – help-handjes van alle deelnemers en afwerking door Jasper Borra – bracht 300 euro op. Het bedrag werd geschonken door een stille bieder die anoniem wenst te blijven. Daarmee komt het totaal op 570 euro voor De Warmste Week. Na afloop spraken we met de ouders van de 10-jarige Sofia Kolaityté, wonende in de Brugse Heirweg. “Het tekentalent heeft Sofia van haar papa Ramienas”, vertelt een fiere mama. “Mijn echtgenoot schildert en tekent ook graag en zoals het spreekwoord zegt: de appel valt niet ver van de boom, hé.” Zowel de cultuurraad, de kinderen als de ouders waren bijzonder tevreden met dit mooie bedrag. “Zeker voor herhaling vatbaar”, glunderde voorzitter van de cultuurraad Elise De Gend achteraf. Als dank en afsluiter van de veiling trakteerde de cultuurraad de aanwezigen op een zondags aperitief. (EV)