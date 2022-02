Kinderen Rozenkrans Oostduinkerke trotseren storm om avontuurlijke rallyrijders uit te zwaaien

Vrijdagnamiddag trotseerden enkele kinderen van VOC (Vrij Orthopedagogisch Centrum) De Rozenkrans in Oostduinkerke storm Eunice om Kurt Godderis en Joren Poublon uit te zwaaien die aan hun avontuurlijke Baltic Sea Circle Rally begonnen. Eén van de rally-opdrachten is een goed doel sponsoren, en Kurt en Joren kozen voor De Rozenkrans.

Tot in de puntjes voorbereid en met een propvol geladen jeep van 20 jaar oud begint het rally-avontuur van Kurt en Joren op de speelplaats van De Rozenkrans. “De Rozenkrans zet zich in voor kinderen en jongeren uit eigen regio die gedrags- en/of emotionele problemen, een autismespectrumstoornis of mentale beperking, en voor hen hebben we nog voor de start al meer dan 2000 euro ingezameld en staat onze jeep vol handtekeningen van sympathisanten”, zegt het duo van Team O.

Zonder stress

De letter ‘O’ verwijst naar Oscar, de naam van Jorens jonge zoontje. “Vandaag vertrekken we naar Hamburg, en met de wind van storm Eunice van achteren zal dat snel gaan”, lachen Kurt en Joren. “Zo hebben we een ruime tijdspanne, zonder tijdsdruk of stress en kunnen we misschien zelfs nog even Hamburg verkennen. Op 20 februari wordt in Hamburg het startschot gegeven voor de 7.500 km lang tocht rond de Baltische Zee. We doorkruisen 10 landen, en de verste bestemming is de Noordkaap in Noorwegen.”

Op 20 februari wordt in Hamburg het startschot gegeven voor de 7.500 km lang tocht rond de Baltische Zee

“De grote uitdaging is dat we geen GPS of ander navigatiesysteem mogen gebruiken en weg moeten blijven van autosnelwegen. We moeten het stellen met een roadbook! Onderweg krijgen we ook nog een aantal opdrachten. Elke dag rijden we 400 tot 500 km, zo’n 8 uur per dag. Als alles goed gaat, rijden we op 7 maart over de finish, opnieuw in Hamburg.”

Uitzwaaien

Hoewel de meeste kinderen uit voorzorg voor het stormweer al vroeger naar huis mochten, bleven een aantal van hen toch even langer om Kurt en Joren uit te zwaaien. Enkele kinderen en leerkrachten waren stiekem een beetje jaloers en hadden zelfs dolgraag mee op avontuur getrokken met Kurt en Joren.