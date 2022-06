Kinderen rouwen ook: politiezone Het Houtsche en Regio Tielt stellen communicatie- en herinneringsdoos voor

Politiezone Het Houtsche en Politiezone Regio Tielt hebben een hart voor slachtoffers en in het bijzonder voor kinderen. Bij een plotse dood van iemand waarvan ze houden, hebben kinderen nood aan ondersteuning. De communicatie- en herinneringsdoos is een hulpmiddel voor de politionele slachtofferbejegenaars en ouders om te helpen een verlies te kaderen bij kinderen. De beide dozen werden op woensdag 29 juni voorgesteld.

Kinderen zitten bij een plots overlijden of een zelfdoding meestal met veel vragen. Om beter met deze stresssituatie bij kinderen te kunnen omgaan, heeft Tamara Demaner, lid van het Team Zorg binnen de Politiezone Het Houtsche, een project uitgewerkt waarbij politionele slachtofferbejegenaars een communicatiemiddel in de vorm van twee dozen kunnen aanbieden aan ouders en hun kinderen (vanaf zes jaar). Dit ter ondersteuning bij een plots overlijden.

Communicatiedoos

Kinderen kunnen veel vragen stellen na de plotse dood van iemand waarvan ze houden. In de communicatiedoos zitten kaarten met praktische en concrete vragen die kinderen mogelijks kunnen stellen bij een overlijden waarbij de politie tussenkomt. Deze kaarten bevatten eerlijke en kindvriendelijke antwoorden die hen op een gezonde manier moet helpen bij het verwerken van deze moeilijke gebeurtenis.

De kaarten omvatten onder andere uitleg over: wat een schokkende gebeurtenis met ons doet of de rol van de politie. Maar ook zeer praktische vragen: zoals wat is de dood en wat gebeurt er met het lichaam, wat is de rol van de begrafenisondernemer?

Deze communicatie doos bestaat in twee varianten, eentje die kan gebruikt worden bij zelfdoding en een andere nuttig bij een plots, al dan niet natuurlijk, overlijden.

Herinneringsdoos

Na de plotse dood van iemand waarvan kinderen houden hebben ze nood aan ondersteuning. Afhankelijk van de leeftijd doen ze dit liever alleen, met vrienden of familie. De herinneringsdoos omvat een aantal tools om hen te helpen als het even moeilijker gaat. In de doos zitten ook een aantal spullen om de persoon die dood is te helpen blijven herinneren. Zoals een schrift, een kaarsje, een sleutelhanger, inkt voor een vingerafdruk te maken en een potje om wat haar te bewaren.

“Vroeger werd vaak gezegd om een overlijden snel te vergeten en verder te gaan met het leven, maar het rouwproces is voor ieder kind verschillend. Uit ervaring weten we nu dat een doos met tastbare herinneringen helpt in het rouwproces. Het zijn kleine dingen die bewaard zullen blijven en er ook nog zullen zijn als het kind op latere leeftijd andere vragen begint te stellen. Want ook dan kan het nog altijd een hulp zijn. Kinderen groeien op en vergeten. Herinneringen bewaren en ophalen zorgt ervoor dat deze behouden blijven. Daarom blijft de doos ook bij het getroffen gezin”, voegt Tamara eraan toe. (GST)