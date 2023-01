Kinderen opnieuw welkom in indoorpretpark van Akabe De Iris

Akabe De Iris, een scoutsgroep voor kinderen en jongeren met een beperking, gaat dit jaar terug van start met de negende editie van het indoorpretpark in zaal Maeke Blyde in Poperinge op zaterdag 25 en zondag 26 februari.

“Tijdens dit fantastische tweedaagse evenement wordt de Maeke Blyde omgetoverd in een heus indoorpretpark. Met dit evenement wil de Iris ervoor zorgen dat kinderen met en zonder een beperking de mogelijkheid krijgen om samen te spelen”, zegt Lotte Van Moerkerke, groepsleiding Akabe de Iris. “Ook dit jaar is er voor elk wat wils: zo is er een hindernissenparcours, een knusse snoezelhoek, spelletjes en nog zoveel meer toffe springkastelen om te komen ontdekken. Daarnaast kunnen kinderen zich gratis laten schminken, kunnen ze hun haren laten omtoveren tot een gek kapsel, een tattoo laten zetten en een knotsgekke foto maken in de fotohoek. Er is de mogelijkheid om iets te drinken en te eten.”

Volwassen begeleider

Het indoorpretpark georganiseerd door Akabe De Iris gaat dit jaar door op zaterdag 25 februari en zondag 26 februari. Al enkele jaren gaat dit succesvolle evenement door in de Maeke Blyde, Doornstraat 43 in Poperinge. “We verwelkomen graag alle kindjes tot en met 12 jaar met hun volwassen begeleider. Op zondag nodigen we ook alle jongeren met een beperking, tot 21 jaar, uit om te komen spelen”, zegt Lotte. “We verwachten ook enkele jeugdbewegingen op zaterdagnamiddag, tussen 14 en 16 uur, dus hou hier rekening mee dat het dan wat drukker kan zijn.”

De inkomprijs bedraagt 7 euro per kind. Groepen van 10 kinderen, of meer betalen 5 euro per kind. Volwassen begeleiding is verplicht, deze mogen gratis binnen. De deuren van het indoorpretpark gaan open op zaterdag om 10 en sluiten om 17 uur. Op zondag is dit van 10 tot 16.30 uur.