Dertig kinderen uit de eerste graad van de lagere scholen hebben Sportiefun beleefd. Op initiatief van de gemeentelijke sportdienst proefden ze een namiddag lang van diverse sporten in de sporthal. Het was de bedoeling om interesse te wekken voor verschillende sporten en op deze wijze een nieuwe hobby te ontdekken. Volgens sportfunctionaris Thibault Vandenbussche ging iedereen voldaan naar huis, verrast door de brede sportwaaier die hier mogelijk is.