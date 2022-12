Kinderen leven zich helemaal uit met ‘In de Mix’ in Ridefort

Onder de vlag van ‘In de Mix’ kwamen heel wat kinderen met hun ouders of grootouders in Ridefort genieten van het ruime aanbod dat de jeugddienst aanbood.

‘In de Mix’ wil gezinnen een leuke zondag aanbieden, in het teken van samen dingen doen en met een uitgebreid aanbod cultuur, kunst en creativiteit. Kinderen konden op zondag 20 november onder meer experimenteren met licht, kleur en schaduw. Ze konden ook zelf een lipbalsem maken en muziekinstrumenten in elkaar knutselen. Op het speelplein vond een zeepkistenrace plaats.

“We zagen dat de kinderen die op onze uitnodiging zijn ingegaan zich goed hebben geamuseerd en ook van de ouders hebben we alleen maar positieve reacties ontvangen. Voor deze editie werkten we samen met lokale mensen in de workshops. Het waren allemaal actoren die we deze zomer op het evenementenplein leerden kennen” horen we van Hannah Van Eenoo, de verantwoordelijke van de Oostkampse jeugddienst.

Show

‘In de Mix’ werd afgesloten met kindershow Rotzooi waarbij de kinderen spelenderwijs afval leerden sorteren.

“Het afsluitend theaterstuk was zeker een topper, en bovendien eentje met een boodschap. We zijn er dan ook van overtuigd dat onze jeugdige toeschouwers zelf met het idee verder aan de slag gaan om een proper Oostkamp te krijgen”, besluit Sam Van De Caveye, schepen van Jeugd en Cultuur.

(GST)