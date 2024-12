Kinderen krijgen initiatieles bij judoclub Hikari: “Maar eigenlijk zijn onze ruimtes te klein om nog te kunnen groeien”

Een negentigtal lagereschoolkinderen uit Groot-Waregem kreeg woensdagnamiddag een initiatieles judo bij judoclub Hikari in OC Gaverke. De Sportdienst wil op die manier de sport in de kijker zetten. “Iedereen is welkom in de club, maar eigenlijk zijn onze ruimtes te klein om nog te kunnen groeien”, zegt trainer Christ De Jonckere.

“Met de Sportdienst organiseren we elke drie weken een activiteit op woensdagnamiddag en één keer per jaar is dat een initiatieles waarbij we een bepaalde sport of club in de kijker zetten”, legt Artuur Coorevits van de Sportdienst uit. “Dit jaar was dat bij judoclub Hikari. Doorheen het jaar is het immers moeilijk om eens vrijblijvend een sport uit te proberen zonder inschrijving. In totaal namen zo’n negentig kinderen deel, van het eerste tot het vierde leerjaar.”

Dubbel gevoel

Zo’n initiatieles is doorgaans een goede manier om nieuwe leden aan te trekken voor een club, maar daar wringt het schoentje bij Hikari. “Na de les waren er inderdaad moeders die meteen vroegen om in te schrijven”, zegt trainer Christ De Jonckere (65). “Dat is uiteraard goed nieuws en iedereen is welkom, maar als we eerlijk zijn dan hebben we met de club een capaciteitsprobleem.”

“Nu hebben we een honderdtal leden en onze ruimte met de mat en de kleedkamers zijn te klein om nog te groeien. Als er een groep van 25 man op de mat staat, zeker van een oudere leeftijdscategorie, dan is dat gewoon te veel. We hebben elk jaar wel wat uitval dus met nieuwe inschrijvingen blijven we min of meer in balans, maar moesten er plots twintig leden willen bijkomen dan hebben we een probleem.”

Verouderd gebouw

“Ook het gebouw zelf is wat verouderd. Bij hevige regenval regent het binnen in de inkomhal. We zijn blij met wat we krijgen van de gemeente en het dak is al eens hersteld, maar dat zijn lapmiddelen. Onze gebouwen kunnen een opfrisbeurt gebruiken.”

Kersvers schepen van Sport Margot Desmet (CD&V) is op de hoogte van de problemen. “Maar we maken pas binnen enkele maanden het meerjarenplan op voor de komende legislatuur. De stedelijke infrastructuur in het algemeen staat op de agenda, maar de prioriteiten moeten nog bepaald worden. We proberen iedereen evenveel gehoor te geven.”