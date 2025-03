Kinderen in de prijzen dankzij Minisprokkels

Minisprokkels bundelt als onderdeel van het stadsmagazine Sparrensprokkels het plaatselijke jeugdaanbod. Aan het januarinummer was een kleur- en tekenwedstrijd verbonden, waaraan een 20-tal jongens en meisjes deelnamen. Drie ervan vielen in de prijzen. De jongste, Manon Wardenier (3), ontving kleine gadgets, waaronder de bijenstrip van Suske en Wiske. Anna De Vuyst (7) mocht twee tickets voor de familiefilm Vaiana in ontvangst nemen. En Ellie Vancauwenberghe (11) kreeg een Torhoutse sportzak met onder meer een frisbee. De prijzen werden uitgereikt door schepen van Jeugd Lieselotte Denolf en jeugdconsulent Brecht Colpaert. Ook de ouders waren van de partij. (foto JS)