Kinderen hangen hun gelukswensen op in boom

In het kader van de Jeugdboekenmaand pakken de bibliotheken van Eernegem en Ichtegem uit met het installeren van een geluksboom.

“We verzamelen al onze ‘gelukjes’ tijdens de jeugdboekenmaand en toveren deze boom om tot een geluksboom”, duidt Evelien Sucaet van de bib in Eernegem. “Elk kind dat een bezoekje brengt aan de bib mag op een houten hartje een klein of groot gelukje noteren, een gelukswens voor een ander opschrijven of het versieren in het thema geluk.”

Afgelopen vrijdagavond huldigden kinderen van de leesjury, samen met bibliotheekmedewerkster Evelien Sucaet de hartjes op in één van de 2 geluksbomen die op de markt van Eernegem schittert. (EV)