Kinderen en volwassenen kunnen op jacht naar paaseieren in Oostendse wijk Zandvoorde

De wijk Zandvoorde wordt van zaterdag 2 tot en met zondag 17 april ondergedompeld in de paassfeer. Staf Lambrecht, tekenaar en verteller, heeft 17 ramen van handelaars, organisaties en actoren van de wijk gedecoreerd met paastekeningen.

Het is de bedoeling dat de kinderen én de volwassen liefhebbers van ‘paaseitjes’, de tekeningen zoeken. Aan de zoektocht is een wedstrijd gekoppeld waarmee de deelnemers een lekkernij kunnen winnen.

Staf Lambrecht heeft van elke toepasselijke paastekening, een kuiken met brood bij de bakker, een kunstwerkje gemaakt met een letter en een nummer. Hiermee kunnen de deelnemers de rebus op het wedstrijdformulier oplossen. De formulieren zijn verkrijgbaar op alle deelnemende adressen. De deelnemers kunnen hun wedstrijdformulier inruilen voor een paaslekkernij, tot en met 22 april in OC ’t Kasteeltje, Kasteelstraat 22.

Schepen Maxim Donck was aanwezig bij de voorstelling van paasactie in OC ’t Kasteeltje. “De paasactie loopt in de paasvakantie, een ideale periode om jong en minder jong samen te brengen. Op een speelse manier houden we tegelijk even halt bij de verschillende handelaren, organisaties en het ontmoetingscentrum. Staf Lambrecht, voormalig stadmedewerker van het grafisch atelier, draagt op een kunstzinnige manier zijn steentje bij tot de paasactie. “

(FRO)