Kinderen en ouderen proeven van valentijn in Kortrijk: “We strooien onze liefde rond in de buurt”

Op Valentijnsdag maandag hing er romantiek in de lucht. In de Sint-Amandsbasisschool Noord Kortrijk trouwden zeven kleuterkoppeltjes en in woon- en zorghotel Heilig Hart genoten de bewoners van een rijk patisseriebuffet.

Op initiatief van directeur Koen Vanwynsberghe en zijn team vierden de 320 leerlingen van de Sint-Amandsbasisschool Noord Kortrijk hun valentijn. Zeven koppeltjes verklaarden elkaar hun liefde en trouwden. Milana en Dane van de derde kleuterklas zijn beiden jarig op 18 februari en verklaarden als jongste koppeltje van de school hun liefde. Daarom stapten ze maandag in het liefdesbootje. Zij werden door de directeur, die fungeerde als burgemeester met een gepaste sjerp en kostuum, in de echt verbonden zoals dat heet.

“We zijn blij dat we eindelijk opnieuw iets spontaan kunnen doen. We mochten twee jaar lang door corona geen schoolfeest geven, geen uitstappen doen of activiteiten organiseren. De kinderen zelf zegden dat het echt niet gemakkelijk was”, aldus directeur Koen Vanwynsberghe. “Maar we bleven doorzetten en het bleek dat er in onze school een grote warmte, liefde voor en verbinding met elkaar is. Met valentijn geven we dus een beetje liefde aan anderen en trouwden we symbolisch onze zeven verliefde koppeltjes. Met toestemming van de ouders (lacht).”

Yasmina en Arben stapten als tweede in het huwelijksbootje. Beiden in het rood, speciaal voor valentijn. Met de juffen als getuigen kon hun dag alvast niet meer stuk. Het aanwezige publiek kon het gebeuren alleen maar toejuichen. “Onze zesdejaars waren niet zo happig om ook te trouwen maar zij deelden met veel enthousiasme wenskaartjes uit in de buurt en de omgeving van de school voor meer liefde in de wereld. Zo strooien we wat liefde in de buurt en hopen dat die verder gaat.”

“Samen genieten”

Enkele honderden meter verder werd ook in woon- en zorghotel Heilig Hart valentijn gevierd. Enkele tientallen bewoners genoten van een gebak- en patisseriebuffet van banketbakkerij Patinova. Zo genoten ook Mariette en Johan, die er nog niet zo lang verblijven, en Cécile en Jacques, beiden 83, die er al twee jaar verblijven.

Vier bewoners van woon- en zorghotel Heilig Hart genieten van een uitgebreid buffet. © JVGK foto JVGK

“Het is een mooi initiatief van Valentijn te vieren na zo’n lange tijd dat er door corona niets mocht georganiseerd worden en er geen bezoek mocht komen. Dat was lastig voor ons. Nu kunnen we elkaar weer ontmoeten. Het dessertbuffet ziet er trouwens lekker uit, zeer mooi en verzorgd”, vertelt Cécile, die 50 jaar gehuwd is met Jacques. “We hebben een dubbele kamer en zijn zeer tevreden dat we hier samen kunnen zijn.”