Leerlingen uit het laatste jaar van de lagere school maken stilaan toekomstplannen en zijn op zoek naar iets waarvoor ze interesse kunnen hebben. Om hen in die zoektocht te helpen richtte de scholengroep Sint-Michiel een talentenjacht in.

Voor de leerlingen uit het zesde jaar van De Boomgaard was het een leuke en vooral nuttige ontdekkingstocht. Het was een doe-beurs waar ze konden ontdekken over welke talenten ze beschikken. Een handige hulp bij de toekomstige studiekeuze. (foto JM)